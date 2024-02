Cantabria seleccionará un 'jurado ciudadano' aleatorio para abordar con expertos dónde invertir fondos públicos

Cantabria ha sido seleccionada por la Comisión Europea para llevar a cabo un proyecto en el que ciudadanos escogidos de manera aleatoria participen en la toma de decisiones sobre dónde invertir fondos públicos destinados a mejorar la inserción laboral. Denominado Besaya Delibera Plus y con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene previsto su lanzamiento para el mes de abril con la creación de un 'jurado ciudadano' “aleatorio y equilibrado”, es decir, compuesto por personas de distinto género, edad, origen social, nivel educativo y ocupación.

La elección, según el Gobierno, será “transparente y objetiva”, a partir de la cual se desarrollarán sesiones presenciales con expertos del entorno educativo, del emprendimiento y empresarial para determinar qué se necesita para mejorar la inserción en el mercado laboral de la personas.

“El objetivo es que sean escuchados en qué necesitan de las políticas públicas en temas de transición, regeneración industrial y mejora de las capacidades o competencias de los trabajadores para su adaptación a necesidades reales y modernas del mercado de trabajo”, ha apuntado el Ejecutivo autonómico. Los resultados de los encuentros se harán públicos.

Así lo han dado a conocer este miércoles el consejero de Economía Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, y la directora general de Fondos Europeos, Marta García Hospital, en una rueda de prensa en la que han hecho balance de la ejecución de los diferentes fondos provenientes de Europa durante los primeros ocho meses del nuevo Gobierno 'popular' encabezado por María José Sáenz de Buruaga.

El balance, según han detallado, es positivo. Y es que han subrayado que han logrado ejecutar los 91 millones de los REACT-UE, destinados a paliar las consecuencias económicas y sociales de la COVID, cuyo plazo finalizaba el 31 de diciembre de 2023. Para ello, Agüeros ha resaltado la necesaria labor de “reprogramación de proyectos” desarrollada por las diferentes consejerías, puesto que sin ella “no se hubiera llegado ni de lejos a cumplir la fecha límite”.

En este sentido, el consejero ha rechazado que se pueda producir alguna pérdida de esa cuantía, ya que ya se han verificado 50 de los 91 millones, es decir, más de la mitad (el 55%). Al hilo de ello, Agüeros ha anunciado que en las próximas semanas su Consejería reforzará el departamento de gestión de fondos, para dotarlo de más personal técnico que permita alcanzar los objetivos y aprovechar “esta oportunidad histórica” para Cantabria.

Además, respecto a los fondos conocidos como MRR (Mecanismo para la Recuperación y la Resilencia), el consejero ha detallado que Cantabria ha ingresado 382,4 millones, de los cuales se han ejecutado 293,7, es decir, un 77%, con lo que quedaría pendiente el 23% restante. Se trata de unos fondos, según ha afirmado, que en este caso tienen una fecha límite fijada en diciembre de 2026, con lo que espera en “cumplir el plazo sobradamente”.

“Es nuestro compromiso de legislatura y en ello estamos siendo meticulosos”, ha resaltado el titular de Economía, no sin reconocer que también están reprogramando algunos proyectos que “por su envergadura no va a ser posible ejecutar”. “Queremos hacer las cosas bien y no precipitarnos”, ha dicho.

No obstante, Agüeros no ha concretado ningún proyecto y se ha limitado a señalar “algunas iniciativas” que impulsó el Gobierno anterior PRC-PSOE y que “no salieron bien”. Al hilo de ello, ha puesto en valor el trabajo del actual Ejecutivo, señalando que desde julio ha incrementado un 10% la ejecución de estos fondos y que “más del 80% de lo que se ejecutó el pasado año” fue durante el 'mandato popular'. Así, ha ejemplificado que en la Consejería de Inclusión Social “queda solo” un 6% por ejecutar, mientras que en Salud, un 21% y en Fomento un 25%.