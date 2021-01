CCOO denuncia a Sanidad y a la empresa adjudicataria de ambulancias de Cantabria por priorizar en la vacunación al personal directivo antes que a los técnicos de emergencias

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Santander a la Consejería de Sanidad y a la empresa adjudicataria de ambulancias de Cantabria, Ambuibérica, por "infracción de las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" en lo que se refiere al plan de actuación para equipos de vacunación del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Así pues, el sindicato ha optado por esta vía después de que la empresa decidiese vacunar en primer lugar al personal directivo y de administración "antes que al personal sanitario de primera línea".

Concretamente, en esta denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es, CCOO alega que el gerente territorial de Ambuibérica, así como su predecesor -que actualmente presta servicios en el Servicio Vasco de Salud- han recibido la vacuna. "El actual gerente ha priorizado para sí mismo y para el personal administrativo la vacuna incluyendo a personal no prioritario como es el logístico y administrativo", indican. De esta forma, han quedado sin vacunar en esta primera tanda los técnicos de emergencias sanitarias, lo que entraña "un grave riesgo" para ellos mismos, "así como para los usuarios".

Entretanto, el comité de empresa de Ambuibérica advierte que aún quedan unos 120 trabajadores del personal de urgencias sin inmunizar: "Nosotros no vamos a entrar a denunciar si el gerente está bien vacunado o no, pero quizá vacunar a gente que está teletrabajando tampoco sea prioritario", señalan. Por lo que por el momento no se plantean "llevar la cuestión más allá" y unirse a la denuncia de CCOO, y optarán por intentar agilizar que estas dosis se administren "lo antes posible" para aquellos trabajadores que están en continuo contacto con pacientes en el servicio de urgencias, ya que ellos, por el momento, son los únicos que quedan sin inmunizar.

"Yo entiendo que los compañeros de programado sean vacunados exactamente igual porque ellos también se exponen a llevar a las personas a sus consultas, pero el orden de prioridad es que el personal de urgencias se vacuna antes... Igual que ocurre con el personal de urgencias en los hospitales", expresa el delegado del comité de empresa de la empresa, Nacho Achurra.

Continuos cambios en la programación y "caos"

Él mismo, preguntado por este periódico, confiesa el "caos" que ha habido en su empresa desde el inicio: "Primero dijeron que iban a vacunar al personal del soporte vital avanzado según su centro de referencia, pero después llegó una orden en la que decían que nos iban a vacunar a todos el fin de semana en el Hospital Valdecilla, por lo que lo de los centros de salud quedó descartado", señala. Posteriormente se les indicó que la vacunación iba a ser el sábado y el domingo, pero finalmente estos días se cambiaron a domingo, lunes y martes: "La empresa decidió que, como el domingo los que más libran son los del servicio de logística y oficina, ellos se vacunarían el domingo y el personal de urgencias el lunes y el martes, es decir, se saltaron el orden prioritario", confiesa.

Pero por si los cambios no fuesen suficientes, finalmente el Servicio Cántabro de Salud decidió no vacunar ni el lunes ni el martes, así que todos los empleados de urgencias que iban a acudir a Valdecilla a que se les administrase la inmunidad tuvieron que cambiar sus planes. "Sé que algunos centros de salud han incluido a los técnicos como personal externo y les han vacunado, tal y como nos dijeron al principio, pero sigue habiendo muchos compañeros sin inmunizar", revela Achurra.

Por el momento, el Servicio Cántabro de Salud no se ha pronunciado sobre cuándo podrían recibir estos empleados las vacunas aunque, según señala este trabajador, el gerente tiene contacto "continuo" con el SCS y esperan tener noticias "pronto".