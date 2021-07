Coronavirus.- Revilla pide a Sánchez que la vacuna sea obligatoria y "unos pocos no compliquen la vida a los demás"

Le reprocha la inseguridad jurídica tras el estado de alarma y la "psicosis de que no hay virus" desde que la mascarilla no es obligatoria en exteriores

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que busque una fórmula legal para que la vacuna del coronavirus sea obligatoria en nuestro país y que "unos pocos no compliquen la vida a los demás".

"Que busque la fórmula de articular legalmente la obligatoriedad de vacunarse", ha solicitado el líder del PRC a su homólogo del PSOE este viernes en Salamanca, durante su intervención en la XXIV Conferencia de Presidentes.

Al término de la misma, en comparecencia ante los medios de comunicación, Revilla ha indicado que Sánchez se ha comprometido a estudiar esta petición, realizada únicamente por el mandatario cántabro.

"Aunque en España no hay mucho negacionista, con que haya un 5 ó un 7 por ciento, nos pueden complicar la vida a todos los que estamos cumpliendo con algo que sabemos que es eficaz, que es la vacuna", ha advertido el regionalista para justificar su petición. "Una sociedad no puede permitir que unos pocos puedan poner en peligro a los demás", ha remachado.

Así, a su juicio, "la obligatoriedad de la vacuna ha de imponerse con rango legal". Y tras recordar que el presidente francés, Emmanuel Macron "lo va a hacer" en el país vecino, Revilla ha indicado que el Gobierno de España tiene medios -abogados del Estado, juristas, etc- "para mirar la manera de que unos pocos no compliquen la vida a los demás".

REPROCHES POR LA INSEGURIDAD JURÍDICA Y LA MASCARILLA NO OBLIGATORIA

Al margen de esta petición, pera también en relación con la pandemia, el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE ha reprochado a Sánchez "duramente dos cosas".

Por un lado, la inseguridad jurídica desde que decayó el estado de alarma en mayo, que hace que ahora tenga él "la espada encima de la cabeza" al permitir en Cantabria el acceso a la hostelería con el '

Y, por otro lado, la supresión de la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior cuando se guarde la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones, algo que a ojos de Revilla "no se cumple para nada".

Cree que con esa medida se generó una "psicosis" en la población que pensó que "ya no había virus". Y ese "efecto psicológico" de que si no es obligatoria la mascarilla "estamos curados" es "muy grave", porque la nueva variante del Covid es "más letal", si se atiende al número de contagios, no de fallecidos, ha matizado Revilla.

APLAUSOS DE TODOS AL TORERO

Por lo demás, el presidente cántabro ha indicado que en la conferencia se ha abordado el reparto de fondos europeos, materia en la que ha reivindicado "lo de siempre": dinero para los proyectos de La Pasiega o el MUPAC y también para apoyar los procesos de transformación de grandes empresas de la región para que no sean tan contaminantes.

En este sentido, se ha referido al anuncio de Pedro Sánchez de que el 55% de los fondos europeos serán administrados por las comunidades autónomas, en concreto 54.000 millones de euros, que es "una cantidad importante".

Y tras aludir al otro gran anuncio del día: la llegada de 3,5 millones de vacunas de Pfizer en agosto para poder inmunizar a finales de mes al 70% de la población, Revilla ha valorado también que ha llegado "mucho dinero" de Europa a las comunidades.

Así las cosas, con todo ello, se ha generado "un clima" en el que ha admitido que "es difícil hincarle el diente al presidente". Ha mostrado así su "sorpresa" por el "nivel de consenso" en la conferencia.

"Si se pudiera grabar, no distinguiriáis a ningún presidente por su ideología", ha dicho el regionalista a los periodistas. Ha habido así "un consenso que yo no he visto hasta ahora. Parecían todos del mismo partido", ha apostillado.

Revilla cree que ha sido para Sánchez "el día más cómodo y políticamente más glorioso de todos los que ha tenido" reuniones con los presidentes autonómicos, ya que han "acabado todos aplaudiéndole enfervorizadamente".

Es más, aprovechando que la XXIV cita se ha celebrado en Salamanca, el cántabro ha comparado el encuentro con una corrida de toros, señalando que antes de iniciarse los morlacos -los presidentes autonómicos- parecían "en punta, bravos y aguerridos", pero al final la faena ha sido "muy fácil" para el torero -el jefe del Ejecutivo central-, que ha "lidiado muy bien".

"Dentro de la plaza de toros, ha habido aplausos de todos al torero, que ha tenido un día grande. El que más cancha le ha dado he sido yo", ha concluido Revilla.