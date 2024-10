Ferraz resuelve el conflicto en Cantabria y da como ganadora a Herrán en la elección de delegados al Congreso Federal

Los resultados de las elecciones internas en el PSOE cántabro para elegir a los 19 delegados que acudirán al Congreso Federal de Sevilla ya son oficiales. Ferraz ha certificado la victoria por la mínima de la candidatura encabezada por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, frente a la del secretario general autonómico, Pablo Zuloaga, estimando por unanimidad el recurso interpuesto contra la anulación de la mesa de Cartes a través de una resolución contra la que no cabe recurso.

La Comisión Federal de Ética y Garantías, por tanto, ha resuelto el conflicto que se inició a última hora del pasado domingo, tras el recuento de votos, y que ha mantenido durante más de una semana los resultados del proceso interno en el aire, con acusaciones y cruces de declaraciones entre ambas candidaturas, mientras las impugnaciones y recursos de un lado y de otro seguían sus cauces.

Todo a consecuencia de una incidencia en la mesa del municipio de Cartes, que provocó inicialmente la anulación de sus papeletas y el vuelco en los resultados. Y es que los afines al secretario general denunciaron que allí participó una persona que no figuaraba como militante del partido, que incluso formó parte de la mesa como vocal y firmó el acta cuando se había dado de baja y no estaba en el censo.

Así pues, el domingo tras conocerse el resultado que arrojaba una victoria por la mínima al sector crítico, Zuloaga no lo dio por bueno y aseguró que dejar sin efecto la citada mesa daría un vuelco a los datos, otorgándole a él la victoria por dos papeletas. Seguidamente trasladó la impugnación a la Comisión de Ética y Garantías de Madrid, pero Ferraz devolvió la pelota al tejado del PSOE cántabro, instándole a que su Comisión de Ética resolviera tanto los resultados como la impugnación.

Así pues, este organismo, tal y como dio a conocer la formación en un comunicado, “constató la irregularidad en la composición de la mesa, dado que la persona no militante solicitó su baja del partido a fecha 9 de octubre”, y proclamó vencedor a Zuloaga. Como consecuencia de ello, el bando que encabeza la regidora castreña presentó un recurso alegando que la persona no afiliada, aunque formó parte de la mesa como vocal, no participó en la votación, por lo que reclamó que no se anulasen todas las papeletas.

La Comisión de Ética regional rechazó el pasado viernes el recurso y volvió a proclamar como vencedor a Zuloaga, de manera que la candidatura de Herrán, apoyada por el diputado nacional y miembro de la Ejecutiva Federal, Pedro Casares, elevó sus alegaciones a Madrid. No obstante, el veredicto de la Comisión de Garantías de Ferraz ha sido favorable a los intereses de los críticos, de manera que será la regidora de castreña quien lidere a los 19 delegados que irán a Sevilla a respaldar a Pedro Sánchez, tras imponerse por 29 votos, -1.004 frente a 975 papeletas-.

Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Comité Federal de Ética y Garantías comparte con el organismo autonómico que la presencia de la persona no militante en la mesa de Cartes supuso una “irregularidad” en el proceso, aunque, según señala, ello no supone motivo para “invalidar” todas las votaciones, puesto que -tal y como defendió la candidatura de la alcaldesa castreña- no participó en la citada votación.

“Pese a las manifiestas irregularidades, la jornada electoral se produjo sin ningún tipo de vicio o incidencias en el voto de los electores de Cartes; aquellos que tenían derecho a votar, votaron en condiciones de igualdad sin que las irregularidades les afectaran en ello, ni tampoco hubo una situación de desigualdad entre los candidatos, que podían ser elegidos por aquellos que formaban el cuerpo electoral en condiciones de igualdad”, recoge el documento.

“La persona que no tenía derecho a votar no ejerció el voto, ni afectó, de manera directa ni indirecta con su presencia, porque no consta, al derecho del voto de ninguna de las personas que si lo tenían”, apunta la resolución. De esta forma, la Comisión Federal de Ética y Garantías entiende “que la presencia de esta persona de forma irregular en la mesa, pese a ser una manifiesta irregularidad, no fue invalidante, ni altero en ningún caso el desarrollo del proceso electoral”.

En este sentido, los 19 representantes socialistas cántabros que irán a Sevilla a respaldar a Pedro Sánchez a finales de noviembre estarán encabezados por Susana Herrán junto a nueve personas más de su lista: Julio Pinna, Ainoa Quiñones, Sergio Abascal, Esther Bolado, Gonzalo Fernández, Andrea Ventisca, Salomón Martín, Lydia Terán y Nicolás Toral. El resto de la delegación la completará el propio Pablo Zuloaga y ocho miembros de su equipo: Eugenia Gómez de Diego, José Luis Urraca, Ana Belén Álvarez, Javier Incera, Charo Losa, Sergio Balbontín, María Dolores Nates y José Salmón.

Las semanas previas a la cita con las urnas fueron de una tensión evidente y palpable en el PSOE cántabro. Sin embargo, la división latente en el seno del partido quedó completamente al descubierto el domingo tras conocerse los resultados de un proceso interno que se interpreta como la antesala del que tendrá lugar en primavera por el poder de la formación socialista en Cantabria. Hasta entonces, el partido queda abierto en canal tras unos comicios internos con un 75% de participación y un resultado que se puede considerar de empate técnico.