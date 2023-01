La Filmoteca de Cantabria ofrece en febrero proyecciones “fundamentales” para el estudio y difusión del cine

La Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' ha programado en febrero diversas proyecciones especiales realizadas en colaboración con diferentes asociaciones o instituciones que centran su atención en una celebración o un hecho cinematográfico relevante en sí mismo.

El director de la filmoteca, Antonio Navarro, ha explicado que se trata de “una pluralidad de miradas que consideramos fundamentales para el estudio y la difusión de la historia y la actualidad del cine”.

Así, este miércoles, 1 de febrero, tendrá lugar el preestreno de 'Las paredes hablan' (Carlos Saura, España 2022), un personal y singular retrato sobre el origen del arte y su influencia en la actualidad que contó con una parte de rodaje en la cueva de El Castillo.

La proyección contará con la presencia de Roberto Ontañón, director del Museo de la Prehistoria y de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria y parte del equipo de la película, entre ellas, la montadora cántabra Vanessa Marimbert, ganadora del Goya por el mejor montaje en 'El buen patrón'.

La habitual colaboración con la asociación La llave azul traerá hasta la Filmoteca de Cantabria la proyección de 'Mi vacío y yo' (Adrián Silvestre, España 2022).

Asimismo, en febrero se retomarán los Diálogos de Cine y Producción en su versión especial (DCP+) que, en esta ocasión, se centrará en 'Al oriente' (José María Avilés, Ecuador 2021) y que contará con la participación del cineasta ecuatoriano para conversar sobre su obra, que ya pudo verse en la Biennale di Venezia, en la Mostra Internacional de Cine de São Paulo o en el Festival de Málaga.

También se conmemorará en febrero, de la mano del Instituto de Física de Cantabria, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la presentación y debate posterior de la película 'La doctora de Brest' (Emmanuelle Bercot, Francia 2016).

El mes de febrero servirá, además, para volver a acoger la proyección de los primeros trabajos de restauración realizados por la filmoteca cántabra y centrados en la obra de Mario Camus durante su etapa de estudiante de la Escuela Oficial de Cine.

Estos trabajos se agrupan bajo el título 'Restauraciones de Mario Camus' (Mario Camus, España 1960-1963) y, en esta ocasion, se proyectarán acompañados de música en directo.

Respecto a los ciclos hay que destacar el realizado junto a Cineinfinito, 'Série noir', que dará al público la oportunidad de ver algunas rarezas o películas menos habituales de uno de los géneros más populares, el cine negro americano.

En concreto, serán cuatro títulos los que se podrán ver los sábados de este mes, que son 'La ventana' (Ted Tetzlaff, EEUU 1949), 'Street of chance' (Jack B. Hively, EEUU 1942), 'Ángel negro' (Roy William Neill, EEUU 1946) y 'I wouldn't be in your shoes' (William Nigh, EEUU 1948).

Por otra parte, continuarán los ciclos iniciados en enero que están dedicados a dos figuras fundamentales del cine.

Así, continuará el especial sobre Lars Von Trier, uno de los cineastas más controvertidos de las últimas décadas, que contará con las proyecciones de 'Rompiendo las olas' (1996), 'Los idiotas' (1998) y 'Bailar en la oscuridad' (2000).

También prosigue el ciclo 'Douglas Sirk y el melodrama', que finalizará este mes con la programación de 'Siempre hay un mañana' (1955), 'Ángeles sin brillo' (1957) y 'Tiempo de amar, tiempo de morir' (1958).

Además, la segunda parte de 'Reflejos' encontrará su juego de relaciones en 'Les vampires' (Louis Feuillade, Francia 1915).

Finalmente, un mes más continuará el ciclo 'Filmoteca Júnior' con la proyección de dos películas del mejor cine de animación actual: 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda' (Enrique Gato, España 2022) y 'The Wonderland' (KeiichiHara, Japón 2019).