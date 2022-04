Javier Gómez Santander: “Al final, una serie de televisión es una mirada sobre el mundo y eso es político”

“Hay guionistas a los que estorba la realidad. Al final, una serie de televisión es una mirada sobre el mundo y eso es político. No admitirlo es denigrar la palabra política”. Con estas palabras, el periodista, escritor, productor y guionista de la serie televisiva 'La casa de papel', Javier Gómez Santander, ha defendido este lunes en la capital de Cantabria el compromiso del narrador con la realidad, algo que dice ejercitar a la hora de escribir y que considera necesario.

Gómez Santander fue entrevistado por el periodista y autor de la newsletter y el podcast 'Al día' de elDiario.es, Juanlu Sanchez, sobre el escenario de la Filmoteca de Cantabria. Ambos entablaron un diálogo sobre la relación entre periodismo y ficción, dada la vinculación que Gómez Santander tiene con ambos; y lo hicieron en el marco de las II Jornadas de Periodismo organizadas por la edición cántabra de este medio en la capital cántabra.

Para el alma mater de la exitosa serie televisiva, la visión y los criterios que sobre la realidad maneja el periodista no solo pueden ser materia ficcionable, sino que también contribuyen a evitar que las plataformas televisivas se acaben convirtiendo en focos de desinformación y 'fake news'. Y se refirió con ello a cierta visión periodística, complementaria a la del narrador, que impide que productos televisivos se conviertan en creadores de contenidos de desinformación.

“Tenemos una profesión -ha dicho quien se inició periodísticamente en la Ser y en La Sexta- que debe transitar no tanto hacia la ficción, sino hacia ciertos productos en plataformas que, si no los cogen periodistas, pueden convertirse en caldo de desinformación”. De ahí que Gómez Santander defendiera la labor complementaria entre el guionista profesional y el periodista: “Es difícil encontrar periodistas capaces de desarrollar estructuras (narrativas) largas y narradores que sí, pero sin el rigor de los periodistas”.

El guionista de 'La casa de papel' se ha mostrado convencido de que “en esta espiral del 'nada es cierto', el periodismo es más necesario que nunca” y ha concluido: “Las platraformas han de tener un control periodístico”.

Vivir el éxito

Gómez Santander no renuncia a sus raíces periodísticas pero los derroteros que han seguido su vida tras ser convencido por el productor de la serie Álex Pina le impiden una vuelta atrás, enfilando un camino en donde procura que el éxito no se le suba a la cabeza, pero también que el futuro suponga un reto mayor. ¿Cómo lo hace él? “Hay que ser capaz de vivir el éxito en presente sin creerte alguien ni que va a ser para siempre”, tras lo cual ha añadido que ello no quiere decir que “haya que perder la ambición. Yo salgo a ganar”.

En su relación con las fans, una de las características del éxito mundial de 'La casa de papel', el guionista y productor ha confensado intentar siempre sorprenderlos, ya que de lo contrario estos pierden interés.

“Si atiendes todo lo que demandan los fans no haces bien tu trabajo. Empiezas a perderlos cuando les das lo que piensan que va a pasar. Lo que hay que generar es: '¡Qué cabrón! Esto es lo que quería, pero no se me había ocurrido'”, ha confesado ante el público de la sala.

II Jornadas de Periodismo

Esta charla se enmarca en las II Jornadas de Periodismo que organiza elDiario.es Cantabria los días 26, 27 y 28 de abril en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus (Calle Bonifaz, 6, Santander) con la presencia de periodistas, fotógrafos, escritores, cineastas o guionistas. Durante esta jornada inaugural han participado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, el subdirector y cofundador de elDiario.es y autor del podcast y la newsletter ‘Al día’, Juanlu Sánchez, la cronista política y analista de actualidad Esther Palomera y el periodista, escritor, guionista y coproductor de la serie ‘La Casa de Papel’, Javier Gómez Santander.

La segunda jornada comenzará este miércoles también a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Morir para contar’, una cinta en la que el cineasta y documentalista Hernán Zin recupera las experiencias vividas por un grupo de reporteros de guerra en los diversos conflictos que han cubierto, desde los Balcanes a Afganistán, Irak o Siria, al mismo tiempo que explica la labor de aquellos que se juegan la vida para garantizar la información en algunos de los lugares más peligrosos del planeta y las secuelas que provoca este trabajo.

También se celebrará a partir de las 19.30 horas una mesa redonda titulada ‘Periodismo en tiempos de guerra’ en la que participará el propio director del documental, Hernán Zin, así como la reportera, escritora y periodista de La Marea Patricia Simón y la fotoperiodista y cineasta Maysun, bajo la moderación del periodista y director del Grado de Periodismo del Centro Universitario CESINE, Santiago Salazar.

Por último, la jornada de clausura arrancará a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Aita Mari’, dirigido por el cineasta y documentalista Javi Julio, en el que se relata la transformación de un pesquero destinado al desguace en un barco de rescate para salvar a los refugiados que se ahogan en el mar Mediterráneo gracias al esfuerzo colectivo de un conjunto de ciudadanos anónimos que se conjuran para socorrer a personas que huyen de la guerra y el hambre.

Como cierre de las jornadas, se celebrará a partir de las 19.30 horas el coloquio ‘Periodismo y movimientos migratorios’, que tendrá como protagonistas al videoperiodista y director del documental ‘Aita Mari’, Javi Julio, así como al coordinador de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Mijangos; a la fotoperiodista y editora gráfica de la Revista 5W, Anna Surinyach, y a la periodista de Planeta Futuro y editora del blog ‘Migrados’ en El País, Lola Hierro, bajo la moderación de la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero.

Este evento cuenta con el patrocinio de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes, además de la colaboración del Centro Universitario CESINE, el Colegio de Periodistas de Cantabria y la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Su acceso es gratuito mediante inscripción previa.