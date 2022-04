Los reporteros Hernán Zin, Patricia Simón y Maysun abordarán la situación del periodismo en tiempos de guerra en un coloquio en la Filmoteca de Cantabria

Las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria tendrán como protagonistas este miércoles 27 de abril a partir de las 19.30 horas al director del documental ‘Morir para contar’, Hernán Zin, así como la reportera, escritora y periodista de La Marea Patricia Simón y a la fotoperiodista y cineasta Maysun, que participarán en una mesa redonda titulada ‘Periodismo en tiempos de guerra’ en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus bajo la moderación del director del Grado de Periodismo y Redes Sociales del Centro Universitario Cesine, Santiago Salazar.

Las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria se celebran el 26, 27 y 28 de abril en la Filmoteca

Este coloquio se enmarca dentro de las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria, que durante tres días reúnen en Santander a cerca de una veintena de periodistas, fotógrafos, escritores, cineastas y guionistas, con profesionales de la talla de Ignacio Escolar, Esther Palomera, Juanlu Sánchez, Javier Gómez Santander, Javi Julio, Anna Surinyach o Lola Hierro, con una programación que incluye mesas redondas, entrevistas en directo y proyección de documentales y películas. El objetivo de este evento es abordar distintos temas de actualidad y de interés para la ciudadanía, con la presencia de especialistas en la materia, que aportan su punto de vista profesional y propician el debate y la reflexión entre los asistentes.

En cuanto a las biografías de los ponentes de esta segunda jornada del evento, Hernán Zin (Buenos Aires, 1971) es un reportero de guerra, escritor, cineasta y documentalista que ha trabajado en más de 80 países de África, Asia, Europa y América Latina. Tras licenciarse en Relaciones Internacionales, cogió su cámara y decidió recorrer el mundo para realizar una labor informativa centrada en la pobreza, los derechos humanos y los conflictos armados. Ha colaborado con numerosos medios como TVE, Canal Plus, El País, El Mundo, The New York Times, Rolling Stone o Clarín, entre otros.

Entre sus documentales destacan ‘Nacido en Gaza’ y ‘Nacido en Siria’, y sus trabajos han recibido el reconocimiento y diversas nominaciones en los Premios Oscar, los Premios Emmy, los Premios Goya, los Premios Platino o los Premios Forqué. Sus últimas películas documentales han sido estrenadas en Netflix para todo el mundo, incluyendo ‘Morir para contar’, que consiguió el Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Montreal. Sus otros documentales y series documentales se pueden ver en plataformas como Amazon Prime Video, HBO, National Geographic, Movistar Plus, RAI, RTVE, Al Jazeera y cadenas de todo el mundo.

También es CEO y fundador de Doc Land Films, una productora creada en 2002 que cuenta con oficinas en Madrid, Los Ángeles y Dubái y con la que produce la mayoría de sus trabajos. Además de documentales y series, ha hecho publicidad documental y recientemente fundó Pod Land, una productora de podcasts con base en Madrid.

Por su parte, Maysun Abu-Khdeir (Zaragoza, 1980) es una fotoperiodista independiente y directora de fotografía cinematográfica especializada en el reportaje documental y la cobertura de noticias a nivel internacional. Fue nominada por la European Pressphoto Agency al Premio Pulitzer en 2013 por su cobertura de la guerra civil de Siria. Cubre zonas de conflicto, crisis humanitarias y problemas ambientales en todo el mundo, incluyendo Europa, el sudeste asiático, norte y este de África y América Central, pero con especial énfasis en Oriente Medio.

En cerca de dos décadas de carrera, Maysun ha trabajado para organizaciones sin ánimo de lucro y agencias de noticias como EPA o AFP, y ha publicado sus imágenes de zonas de conflicto o crisis humanitaria de todo el mundo en medios como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, CNN, Time Magazine, The Washington Post, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, International Herald Tribune, ABC News, Al Jazeera, Die Welt, El País o El Mundo.

Maysun combina su trabajo como narradora documental con la pintura, el diseño creativo, la oratoria y la docencia. También ha participado como directora de fotografía de la película ‘Llueven Vacas’ y protagoniza, junto a otros compañeros, el documental de Hernán Zin ‘Morir por contar’, que está disponible actualmente en más de 100 países a través de la plataforma Netflix.

Por último, Patricia Simón (Estepona, 1983) es periodista, escritora y docente, especializada en Relaciones Internacionales y reportera con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Fue cofundadora y subdirectora del medio Periodismo Humano y ha realizado coberturas en más de 25 países, además de publicar reportajes y documentales sobre migraciones y refugio, trata con fines de explotación sexual, el conflicto colombiano y palestino.

Es autora de varios libros sobre vulneraciones de derechos de las mujeres como ‘Mujeres que se mueven’ y ‘Nuestra guerra son las maras’, y coautora de otros cinco sobre violencia sexual, feminismos, periodismo y literatura de no ficción.

Ha documentado para La Marea las protestas de Irak, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, el incendio del campo de personas refugiadas de Lesbos, así como las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Recientemente, acaba de llegar de Ucrania, donde ha cubierto este conflicto bélico aún en marcha.

'Morir para contar'

Esta segunda jornada comenzará a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Morir para contar’, una cinta en la que el cineasta y documentalista Hernán Zin recupera las experiencias vividas por un grupo de reporteros de guerra en los diversos conflictos que han cubierto, al mismo tiempo que explica la labor de aquellos que se juegan la vida para garantizar la información en algunos de los lugares más peligrosos del planeta y las secuelas que provoca este trabajo.

Este documental trata las consecuencias psicológicas que padecen los reporteros que trabajan o han trabajado en zonas de conflicto. A través de los testimonios de los mejores periodistas de guerra de nuestro país se dan a conocer sus peores recuerdos, pero también a aquellas personas que brindan su ayuda a los periodistas que padecen estrés postraumático.

El reportero de guerra, escritor y director Hernán Zin escribe y dirige este documental que se adentra de lleno en las guerras de Bosnia, Sierra Leona, Irak, Siria o Afganistán bajo la perspectiva de los reporteros y reporteras que tratan de equilibrar la balanza de las dos realidades que viven, su trabajo y su vida personal, recordando a algunos de los fallecidos y dando voz a profesionales como el recientemente asesinado David Beriain, Gervasio Sánchez, Javier Espinosa, Mónica García Prieto, Manu Brabo, Roberto Fraile, Maysun o Javier Bauluz, entre otros muchos.

Reserva de entradas

Este evento cuenta con el patrocinio de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes, además de la colaboración del Centro Universitario Cesine, el Colegio de Periodistas de Cantabria y la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, y se desarrolla en horario de 18.00 a 20.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Toda la información de las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria está recogida en la web www.eldiario.es/cantabria/jornadas-de-periodismo, donde se pueden consultar los horarios y la forma que se ha habilitado para reservar plaza por anticipado y de forma gratuita en cada una de las actividades programadas.

Los socios y las socias de elDiario.es tienen preferencia a la hora de reservar su entrada hasta el lunes 25 de abril a las 12.00 horas. En función del espacio disponible una vez superado ese plazo, se habilitará un formulario en la web para que todos los lectores y lectoras que quieran acudir al evento puedan inscribirse, además de reservar un número limitado de entradas para la taquilla en el mismo día del evento.