Mario Iglesias, director de Deporte: "Nuestra voluntad es que todo el deporte vuelva, pero no somos talibanes y no queremos que se haga a cualquier precio"

Mario Iglesias, director general de Deporte del Gobierno de Cantabria, está pasando, probablemente, por uno de los momentos más tensos de su carrera. Y es que a la situación general de crisis sanitaria ha tenido que sumarle las continuas reivindicaciones de la plataforma 'Los niños de Cantabria queremos entrenar', que piden una vuelta al deporte infantil tras más de dos meses de parón.

Los niños de Cantabria salen a la calle para reclamar la vuelta del deporte base: "¿Por qué no se intenta preservar tal y como se ha hecho con la educación presencial?"

Saber más

Estas reivindicaciones, que culminaron el domingo con una concentración en Santander en la que se reunieron unas 400 personas, piden un nuevo cambio en la regulación que permita la actividad deportiva en espacios cerrados, algo a lo que Iglesias se había comprometido aunque siempre dejando la puerta abierta a cambios, tal y como señaló en este periódico hace apenas dos semanas.

Un día después de la protesta, Iglesias ha respondido a la llamada de elDiario.es para aclarar cuál es la situación del deporte base en Cantabria en este momento y para relajar los ánimos con un colectivo con el que confiesa tener "contacto permanente".

¿Cuándo decidieron que finalmente solo se permitirían los deportes que se puedan realizar al aire libre?

Este mismo viernes. Lo decidimos en una reunión con Salud Pública en la que estuvimos toda la mañana y toda la tarde con ello. Lo dejamos hasta ese día para ir viendo la evolución que se estaba produciendo, y la decisión la tomamos después de haber visto que estábamos en nivel de alerta 3, pero subiendo, y que, probablemente, podríamos llegar al nivel 4 esta misma semana. Entendimos que era un poco temerario y absurdo aprobar algo que en tres o cuatro días va a cambiar porque la situación se está agravando y se tendrán que ir aprobando nuevas restricciones.

¿Cuál era la propuesta que tenía que aprobar Salud Pública?

Queríamos comenzar con los entrenamientos a partir del día 11, tanto en espacios abiertos como cerrados. Y que no fuese en grupos de seis, sino en grupos normales y con los protocolos federativos. Es decir, tal y como lo hicimos en octubre. Ahora tenemos otra propuesta en su mesa, y es la de que el deporte se realice según los diferentes niveles en los que se encuentre la pandemia. Queremos replantear todo el epígrafe de deportes de la resolución y cambiarlo de arriba a abajo para evitar contradicciones y, sobre todo, para que todo el mundo tenga claro qué se puede hacer en cada uno de los niveles. Pero eso aún no está aprobado. De momento solo está aprobada la modificación del apartado 46.2, que es donde se decía que los menores de 18 años solo pueden practicar deporte en espacios abiertos y de manera individual o con grupos de convivencia estable. Ahora serán grupos de convivencia estable o de un máximo de seis, pero únicamente en espacios abiertos porque los cerrados siguen estando cerrados tanto para adultos como para menores. Solo funcionan aquellos de ámbito nacional que son los que dependen del Consejo Superior de Deporte.

Uno de los motivos que alegan para no permitir todo el deporte, es que se trata de una decisión tomada acorde a lo establecido en el Consejo Interterritorial. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades sí que se ha retomado la actividad...

La decisión que tomaron muchas comunidades fue que el deporte volviese entre el 15 y el 18 de diciembre, y en ese momento estábamos mejor que ahora. Ahí, por ejemplo, Asturias o Euskadi empezaron a retomar sus entrenamientos, no sus competiciones. Sí que es cierto que hay comunidades como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana que tienen tanto entrenamientos como competiciones, pero también es cierto que Cataluña ha cerrado este lunes toda la comunidad y, lógicamente, también el deporte. Además, por cómo está empeorando la situación, creo que esta misma semana se van a empezar a cerrar comunidades y a tomar restricciones más duras.

Y sí que es verdad que en otras comunidades están siendo menos duros que en Cantabria, como pasa también con la hostelería, pero también es cierto que, al final, todos acaban yendo por el mismo camino que nosotros. Aún así, no podemos olvidar que desde Deporte solo proponemos y que los que toman la decisión son las autoridades sanitarias, que en nuestro caso es Salud Pública. Si dependiera de nosotros, la posición es clara; vuelta a los entrenamientos, pero la diferencia es que nosotros no tenemos conocimientos sobre cómo funciona la pandemia... Ellos nos han dicho que lo prudente es que el deporte se realice en espacios abiertos y en grupos pequeños, y lo aceptamos porque, aunque nuestra voluntad es que vuelva todo el deporte, no somos talibanes y no queremos que se haga a cualquier precio.

En caso de que acepten la propuesta de que el deporte se adapte al nivel de alerta, ¿en qué nivel se supone que se podría volver a realizar deporte en espacios cerrados?

Aún no lo sabemos porque lo estamos regulando. Lo que hay en el boletín presentado es únicamente lo que se puede hacer en el nivel de alerta tres, pero en el momento en el que subamos a cuatro o bajemos a dos habrá que ampliar o retirar las restricciones en función de cómo esté la situación.

Desde la plataforma 'Los niños de Cantabria queremos entrenar' se ha reivindicado la discriminación que supone que se permitan unos deportes sí y otros no… ¿Qué piensa sobre eso?

Creo que es evidente que no es lo mismo un espacio cerrado que uno abierto porque en los segundos el nivel de contagio es muy bajo. Pero, por el contrario, en espacios cerrados el aire no circula, y es mucho más sencillo contagiar... Eso fue lo primero que nos dijeron desde Salud Pública en la reunión: que no les preocupaban los espacios abiertos, pero que los cerrados sí.

Después, y sobre la diferenciación entre mayores y menores de 18 años, quiero dejar claro que esta no existe porque en este momento nadie puede entrenar en espacios cerrados. Otra cosa es que en algunos sitios se esté haciendo de forma ilegal... Pero no se puede hacer y están yendo contra la salud pública.

No obstante, en espacios abiertos sí que hay diferencias, y estas se deben a que el 27 de octubre, cuando se toma la decisión por parte de Sanidad de cerrar el deporte base, esta responde a que hubo muchos contagios en el ámbito deportivo que desembocaron en el cierre de aulas e incluso de centros educativos enteros. Sabemos de dónde provenían esos contagios por los rastreos, y sabemos que se produjeron allí... Así que se ha priorizado el derecho a la educación por encima del deporte, pero aún así no se ha restringido el deporte, solo se ha restringido el deporte colectivo, no la actividad física.

Y esto no es una discusión sobre si el deporte es bueno o no para los niños porque es de pura lógica... Sabemos que es sano, por supuesto, y los niños y adolescentes pueden seguir yendo a practicar deporte a instalaciones al aire libre en grupos de seis. Pueden, incluso, entrenar juntos pero estando a diez metros unos de otros, lo que no pueden es jugar un partido de 11 contra 11, pero tampoco creo que eso sea necesario para entrenar... Lo que no podemos estar todo el día cerrando aulas y yo, aunque no sea de mi ámbito, entiendo que es prioritaria la educación.

Desde la plataforma también se habló de esa desigualdad que se creará cuando se retomen las competiciones, ya que los cántabros estarán en clara desventaja frente a otras comunidades..

Suelo hablar con todos los directores generales de las comunidades autónomas y a todos les dicen lo mismo: que los de las autonomías de al lado están mejor que ellos. Pero, como decía antes, la mayoría de las comunidades que han permitido el deporte en espacios cerrados lo ha hecho a mediados de diciembre, por lo que tampoco creo que hayan podido entrenar mucho con los festivos de las navidades... Y eso sin tener en cuenta que, posiblemente, esta semana comiencen a implantar nuevas restricciones.

Pero entiendo a la plataforma y entiendo a aquellos que viven de esto. A esos profesionales que trabajan en el deporte y estamos hablando de su pan... Por eso estamos superpreocupados con este tema. Así todo, ahora mismo la prioridad es el ámbito sanitario, y por eso estamos sacando ayudas para estos autónomos que lo están pasando muy mal desde la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

Vamos camino de tres meses sin deporte base para muchos deportistas, ¿hay alguna fecha límite para retomarlo?

No, y de momento todo es especular porque no sabemos nada, el mejor ejemplo es que el 1 de octubre aprobamos que se empezara a entrenar y el 27 tuvimos que cerrarlo. Algo parecido ha ocurrido ahora, porque aunque tuviésemos voluntad de aprobarlo el día 11, si se hubiese hecho quizá se hubiese terminado por cerrar a los pocos días.