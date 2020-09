Muere el exdiputado del PP de Cantabria Eduardo Van den Eynde

El exdiputado del Partido Popular de Cantabria Eduardo Van den Eynde ha fallecido esta noche a los 60 años a causa del cáncer que padecía desde hace años. Van den Eynde (Santander, 1959) ocupó un escaño en el Parlamento de Cantabria durante tres legislaturas, entre los años 2007 y 2019, y fue portavoz de esta formación, incluso sin el aval de la actual dirección regional del partido, siendo uno de los diputados críticos durante la pasada legislatura que se enfrentó abiertamente a la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

De hecho, llegó a ser expedientado por la dirección regional, junto a otros ocho diputados autonómicos del PP, por negarse a ceder la portavocía del grupo parlamentario a la vencedora del Congreso Regional, cuyo resultado desató una guerra interna en el partido. Finalmente, Génova archivó los expedientes tras el nombramiento -posteriormente fallido- de la atleta Ruth Beitia, también integrante de los nueve diputados considerados díscolos, como candidata a las últimas elecciones autonómicas.

Por otro lado, Van den Eynde fue un firme defensor de la legalización del cannabis terapéutico, sustancia que consumía para tratarse los efectos de la quimioterapia. "Es hora de quitar prejuicios ideológicos", señaló en su última entrevista con elDiario.es sobre la regulación de la marihuana con fines medicinales.

Además, el ex dirigente popular también se mostró contrario a algunos de los posicionamientos de su partido a nivel nacional. Concretamente, en otra entrevista con este medio, Van den Eynde se manifestó a favor de la ley de eutanasia. "La posición del partido ha sido absolutamente impresentable y lo que ha dicho nuestra portavoz es absolutamente insostenible en el siglo XXI. Estamos negando a la gente el derecho a tener calidad de muerte", subrayó.

"Creo que hay posiciones que están muy contaminadas por un cierto espíritu religioso. Yo no soy creyente aunque respeto que la gente crea en lo que quiera, pero la eutanasia jamás se aplicaría a una persona que no lo quiera. En mi familia he vivido muertes duras, largas y agónicas que no han aportado nada y me da lo mismo lo que diga el partido, lo que diga la Iglesia, lo que diga el sursum corda… Tengo clarísima mi postura", señaló el exdiputado tras el debate en la Cámara Baja sobre la regulación de la eutanasia.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, especialista en arqueología medieval, Eduardo van den Eynde fue miembro fundador del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola.

Profesionalmente se especializó en la gestión de políticas de rehabilitación del patrimonio, empleo y desarrollo económico, siendo director de la Escuela Taller y unidades de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Santoña entre los años 1986 y 1996, y de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Astillero desde el año 1996. También fue el primer director del Servicio Cántabro de Empleo, con el Gobierno presidido por el 'popular' José Joaquín Martínez Sieso, y miembro del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular.

Precisamente su partido ha sido el primero en lamentar su fallecimiento, valorando "su trabajo parlamentario en beneficio de la sociedad cántabra". En este sentido, la presidenta de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado en un comunicado, en nombre de la formación política, sus condolencias a su esposa Lola, su hijo Juan, así como al resto de familiares y amigos.