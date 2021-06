Los nuevos horarios para la hostelería y el ocio nocturno se aplicarán ya en Cantabria este fin de semana

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

Cantabria aplicará ya desde este fin de semana el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que permite abrir la hostelería y la restauración hasta la una de la madrugada y hasta las 2.00 (ampliable a las 3.00) el ocio nocturno.

Así lo han anunciado este jueves el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quienes han explicado, en distintos foros, que la comunidad autónoma trasladará este acuerdo del Interterritorial a una resolución que se publicará previsiblemente este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que será aplicable desde las 00.00 horas del sábado, afectando por tanto ya los horarios de este fin de semana.

Zuloaga y Rodríguez han recordado que el acuerdo alcanzado ayer en el foro que reúne al Ministerio liderado por Carolina Darias y a todas las comunidades autónomas es "de obligado cumplimiento" para todos los territorios.

Rodríguez ha apuntado que este acuerdo que limita a la 1.00 el horario de cierre de la hostelería "colisiona" con el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que suspendía la limitación horaria para el sector de la hostelería, posibilitando que cada negocio pudiera abrir hasta la hora que le permitiera su licencia.

El auto del TSJC echó entonces por tierra la intención de Sanidad de limitar la apertura hasta la 1.00 horas una decisión que la Consejería sustentaba aludiendo a una resolución ministerial de agosto de 2020 y cuya vigencia --ha dicho Rodríguez-- "ponía en duda" el tribunal.

Sin embargo para el consejero, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial, ya no "hay ninguna duda" de la vigencia de este horario y, por lo tanto, podrá aplicarla.

Al margen de esta cuestión, el consejero cree que no solo hay que quedarse con la parte del acuerdo que limita a las 1.00 horas el cierre de la hostelería pues, según ha recalcado, el acuerdo tiene "más apartados".

DESESCALADA DEL OCIO NOCTURNO

Así, el consejero ha señalado que el acuerdo también supone el inicio de la "desescalada" del ocio nocturno para aquellos territorios en nivel 1, que es en este momento en el que se encuentra Cantabria.

Así, el ocio nocturno podrá abrir hasta las 2.00 (ampliable a las 3.00) en los territorios con baja incidencia de Covid. Será la resolución de Sanidad la que fije exactamente ese horario.

En relación al ocio nocturno, Rodríguez ha sido cuestionado acerca de las gestiones hechas por dos consejeros del PRC (la de Presidencia, Paula Fernández, y el de Industria y Turismo, Javier López Marcano) para permitir abrir a estos negocios con licencia de bar mixto, propuestas que ambos trasladaron a representantes de la Asociación de Hostelería de Cantabria.

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero ha negado que esta iniciativa de los consejeros regionalistas le haya "molestado" ya que, a su juicio, no han invadido las competencias de sanidad.

Sin embargo, ha reconocido que esta propuesta no le fue trasladada con anterioridad a planteársela a los hosteleros. "Hablaron conmigo cuando tuvieron la reunión", ha reconocido.

El consejero se ha mostrado "expectante" por ver cómo se produce esta reapertura del ocio nocturno y ha avisado que si se requiere desarrollo normativo tendrá que ser informado también por Sanidad.

SEMÁFORO COVID

Por otra parte, tanto el vicepresidente como el consejero, por separado, han confirmado que Cantabria va a seguir aplicando el denominado 'semáforo Covid' puesto en marcha tras decaer el estado de alarma y que analiza semanalmente la situación por municipios, estableciendo el nivel de alerta en el que se encuentra en base a su situación epidemiológica y fija unas medidas para cada estadio de riesgo.

El consejero ha vuelto a ser cuestionado acerca de las críticas de algunos alcaldes a este sistema y al hecho de que utilice como criterios para fijar cada nivel parámetros "sesibles", como son la incidencia a 14 y 7 días.

Rodríguez ha afirmado que la Consejería no se está replanteando variar el método del semáforo Covid y ha defendido el uso de la incidencia a 14 y 7 días como parámetros puesto que, según ha dicho, permiten "poner rápidamente" en aviso sobre cambios de tendencia en los municipios y, por ello, ha confirmado que se van a seguir usando.

Además, el consejero ha señalado que "le gustaría" que la "reflexión" en torno al 'Semáforo Covid' no se hiciera hacia la Consejería de Sanidad, sino hacia los propios ciudadanos.

"La Consejería dee Sanidad lo único que ha hecho es poner método, parámetros y luz y taquígrafos. Me gustaría que la reflexión la hicieramos hacia los propios ciudadanos. No podemos poner el foco en quien hace la norma porque la responsabildiad no es de quien hace la norma, sino de todos los ciudadadanos y si está claro que si disminumos los contactos sociales cuando la situación está mal, mejoraremos sin ninguna duda la evolución epidemiológica en el municipio. Por lo tanto el foco hay que ponerle en nosotros mismos", ha zanjado.