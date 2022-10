Revilla, tras confirmar su continuidad: “Estamos en un momento complicado y mi presencia suma para evitar un pacto entre PP y Vox”

Miguel Ángel Revilla ha comparecido este miércoles tras anunciar a última hora del martes que volverá a ser candidato del PRC a las elecciones autonómicas de Cantabria con 80 años de edad. Y lo ha hecho para explicar los motivos de su decisión, en una rueda de prensa celebrada en la sede regionalista ante una importante multitud de cámaras y periodistas: “No me esperaba tanta expectación”, ha comenzado el presidente de Cantabria y líder del PRC.

Revilla, que llevaba semanas supeditando su continuidad a que los resultados de las pruebas médicas que se estaba realizando fueran positivos, ha confirmado que los médicos le ven en condiciones de seguir: “En el momento actual estás plenamente capacitado para realizar la actividad que vienes desarrollando”, le han dicho.

Así pues, el secretario general del PRC comunicó a sus compañeros de partido una noticia que no ha cogido por sorpresa a nadie porque entraba en todas las quinielas, aunque, según ha dicho, “ninguno sabía la decisión”. Entre las razones que ha esgrimido para volver a ser candidato destaca su “tirón electoral”, sobre todo en un momento “complicado” como el que “nos encontramos”. “Mi presencia suma”, ha resaltado.

Y es que Revilla, tal y como ha manifestado, cree que si vuelve a encabezar la lista, el PRC “puede ganar de nuevo las elecciones autonómicas”. “Si no encabezo la candidatura, se sacaría un número de diputados menor a que si la encabezo yo”, ha reconocido, al tiempo que ha expuesto su temor a un gobierno con presencia de Vox.

“Se podría dar esa misma noche electoral un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, y eso me preocupa y le preocupa a mi partido. Es democrático, pero nosotros tenemos unas líneas rojas”, ha incidido, tras añadir que la formación de ultraderecha está “en las antípodas del Partido Regionalista”.

“El PRC ha nacido con la firme defensa de la autonomía de Cantabria, hemos conseguido que seamos una autonomía consolidada y esto no puede tener vuelta atrás”, ha argumentado Revilla. Por eso, según ha recalcado, da “un paso adelante”, para “evitar un pacto de gobierno entre PP y Vox”.

Además, Revilla ha dado otros motivos, como su presencia mediática que pone a Cantabria en el mapa. “Cantabria es una región pequeña, y hoy la política nacional está determinada por las grandes comunidades. Cantabria, para tener peso, tiene que tener también alguna persona capaz, por notoriedad, por estar en los medios de comunicación, para utilizar esas plataformas para reivindicar”, ha argumentado, tras repasar los proyectos en marcha de la comunidad con financiación estatal (el AVE, el MUPAC o La Pasiega).

“Siempre hay riesgo de que se paralice algún proyecto importante, lo vimos en las elecciones de 2011. El PRC subió en votos pero el PP consiguió la mayoría absoluta. Es importante que yo siga, como persona mediática y con capacidad de presión, para que todo lo que está en marcha se culmine”, ha expresado el líder regionalista.

Cuestionado por cuál sería su papel si el PRC no gobernara la próxima legislatura, Revilla ha asegurado que “de ninguna manera” se replantearía su decisión .“Y tengo un ejemplo: lo que hice en 2011. Lo normal, cuando un presidente pierde las elecciones, cambia de trabajo. Yo me quedé en un banco de tercera fila, tranquilamente, ejerciendo mi labor de oposición. Y si no gano las elecciones, voy a volver a mi escaño en el Parlamento como hice en 2011”, ha enfatizado.

“Sucesión ordenada”

Así todo, ha reconocido que durante la próxima legislatura se empezará a preparar su sucesión, que “será ordenada”. “Hemos hecho un partido fuerte, con gente cualificada. Más allá de que yo tenga ese tirón electoral, hay personas preparadas”, ha dicho, tras añadir que “serán los militantes los que digan quién tiene mayor aptitud y mayor proyección” para sucederle. “Será una decisión democrática”, ha subrayado.

El líder regionalista ha hecho hincapié en que la decisión de volver a presentarse ha sido en contra de sus “intereses personales” y de su familia. “Me dicen que ya está bien, pero en este momento uno no depende solo de las decisiones personales, sino de casi 10.000 militantes, que me piden que siga, porque ven en mí a una persona fiable para llevar las riendas del partido y de la autonomía de Cantabria”, sentenciado.

“Estoy todo lo bien que se puede estar con 80 años, me lo piden en mi partido, creo que tengo que seguir vigilante, y por último, defiendo la senectud”, ha concluido, al tiempo que ha destacado que se encuentra “con capacidad de hacer una campaña electoral”. “Seguiré defendiendo esta autonomía con uñas y dientes”, ha finalizado.

“Pactos estables”

Por otro lado, Revilla ha hecho un breve análisis de la situación política actual y de sus previsiones para las elecciones autonómicas: “Contemplo el siguiente escenario: cuatro partidos en el Parlamento, y el PRC será la lista más votada, y después Partido Popular, Partido Socialista y Vox, por este orden”. En este sentido, ha defendido que los regionalistas hacen pactos estables: “Somos un partido predecible, siempre ha habido presupuestos, y eso la gente lo va a valorar”, ha remarcado.

Y sobre el panorama nacional, el presidente cántabro lo ha tildado de “imprevisible”. “Hace unos meses tenía claro que el tsunami el PP iba a ser imparable y que el señor Feijóo iba de camino a una mayoría absoluta. Ahora no lo tengo tan claro. Las cosas están cambiando”, ha reflexionado.