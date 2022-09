Revilla cree que la carga fiscal en España ya es “muy alta” y considera que el impuesto a los ricos solo se debe instaurar “si hiciera falta”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), considera considera que en España la carga impositiva es ya “muy alta” aunque también defiende que deben pagar más impuestos “los que más tienen”.

Así ha respondido este viernes Revilla al ser cuestionado acerca del nuevo impuesto a las grandes fortunas que prevé implantar el Gobierno de España, señalando que los aumentos de impuestos o la creación de algunos nuevos, como sería el que se pretende instaurar, deben llevarse a cabo solo “si hiciera falta”.

“En estos momentos que hay una situación tan complicada, y si se llega un momento en el que los servicios básicos de los ciudadanos requieren de aumentos de impuestos, los impuestos los tienen que pagar el que más tiene eso está claro. Lo que no puedes es quitarle algo al que tiene muy poco. Ahora en qué volumen y a qué cuantías pues ya no lo sé”, se ha limitado a señalar.

En lo que sí ha insistido Revilla es en su postura de que en España los “impuestos tienen que ser iguales para todos”, independientemente del territorio en el que vivan los ciudadanos. Y es que, aunque cree que “se está quedando solo” en la defensa de esta opinión, considera que es algo “de pura sensatez” e insiste en que es un “disparate” que, dentro de una “unidad de mercado” como España, haya una “disparidad fiscal” que, a su juicio, lleva “a la guerra entre unos y otros”.

Por este motivo, ha reiterado su apoyo a la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de recentralizar impuestos, porque ve “muy sensato” lo que ha dicho pese a que al que “se le ha echado todo el mundo encima” y le “han dejado solo”. “El único que le ha apoyado he sido yo”, ha añadido.

Y es que, según Revilla, el que “cada uno maneje los impuestos” al “alza o a la baja” en función del ayuntamiento o de una comunidad autónoma, se están creando “verdaderos paraísos fiscales”.

“Tanto que hablamos o criticamos las Islas Caimán o Jersey... no si no hace falta ir tan lejos, si aquí en España uno de Cantabria tiene que pagar impuesto de patrimonio y el de al lado no porque puede permitirse el lujo de no cobrarlo porque tiene muchos ingresos, pues ya el mercado está distorsionado completamente”, ha afirmado.

Revilla ha asegurado que a él le gustaría no cobrar impuestos “a nadie” pero se ha preguntado entonces cómo podría pagar a todos los profesores y los maestros y mantener abiertos los consultorios o las escuelas en los municipios rurales y luchar contra el despoblamiento de estas zonas.

El presidente de Cantabria ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, durante una visita a las instalaciones de Cisternas Cobo, en el polígono de Guarnizo (Astillero).