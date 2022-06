Revilla cree que las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno de Sánchez son “parches”

Miguel Ángel Revilla (PRC) cree que las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que entrarán en vigor este lunes son “parches”. “No es la solución de la enfermedad, que es que se termine con esta guerra y que lleguemos a tener una calma y puedan los precios de los combustibles entrar en una senda razonable”, ha dicho el presidente de Cantabria sobre el paquete de medidas aprobado en Consejo de Ministros extraordinario.

Así, para el líder del Ejecutivo autonómico, las medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad son “parches para intentar aliviar la situación de tanta gente que lo está pasando muy mal”. De esta manera se ha pronunciado Revilla en una entrevista en RNE donde también ha expresado su postura de cara al conocido como debate del estado de la región que se celebrará esta semana.

El presidente cántabro defenderá su optimismo de cara al futuro de la comunidad “si no empeoran las circunstancias internacionales”. Y es que, según ha subrayado, la economía cántabra “marcha”, teniendo en cuenta la guerra de Ucrania y sus efectos negativos.

“Todo eso es un condicionante que no podemos valorar desde Cantabria, ni siquiera desde España. Pero, dentro de esta situación, voy a hacer un repaso de todo lo que se está haciendo en este momento en Cantabria y que me siento optimista de cara al futuro si no empeoran las circunstancias internacionales”, ha manifestado sobre el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno que tendrá lugar entre el miércoles y el jueves en el Parlamento autonómico.

En este sentido ha recordado que la región registra unas cifras de paro que “hace años que no se conocían” y tiene 225.000 afiliados a la Seguridad Social, dato inédito desde 2008. “Veo ahora un optimismo en que hay que tirar para adelante y en que la economía marcha, más o menos, dentro de las dificultades que entraña afrontar la incertidumbre”, ha sentenciado.