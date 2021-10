Revilla defiende la reunión de presidentes y descarta que sea frentista: "Vamos a defender los temas que nos unen"

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha defendido este viernes la reunión de presidentes autonómicos convocada por el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el 2 de noviembre en Santiago de Compostela, afirmando que no es frentista sino que en ella "vamos a defender los temas que nos unen".

A preguntas de la prensa sobre el hecho de que algunos presidentes no vayan a acudir a la reunión convocada por el presidente popular de la Xunta, Revilla ha reconocido que "ayer hubo movida" y que él, desde el "primer momento", aseguró su presencia "con la condición de que se hable de nuestros problemas y que no se haga de esta reunión un frente contra nadie. Ni contra Cataluña, ni contra Euskadi, ni contra el Gobierno de España".

En este sentido, ha señalado que en la reunión se congregarán "regionalistas, socialistas, del Partido Popular", y ha descartado que Feijóo trate de capitalizarla para utilizarla contra el Gobierno de España o contra Cataluña "como ha dicho algún presidente".

"Yo he estado hablando con él (Feijóo) ayer por la mañana y me ha asegurado y garantizado --y me parece a mí que es una persona seria, yo le tengo como un presidente serio-- que en absoluto se va a utilizar esta reunión más que para reivindicar en lo que estemos todos de acuerdo. Hay tres o cuatro cosas en las que sin duda estamos totalmente de acuerdo", ha referido Revilla.

"Probablemente en el Partido Socialista haya habido algún tipo de suspicacia de que esto puede darle un protagonismo (a Feijóo) y que puedan tener la sospecha, que yo descarto, porque yo le conozco, de que se utilice partidariamente para hacer un frente contra el Gobierno", ha reiterado.

"Yo ya he dicho que ahí no quiero que se hable de críticas. Ni a Pedro Sánchez, ni al process, no. Ahí vamos a defender los temas que nos unen y eso es lo que me ha prometido (Feijóo) que vamos a hacer", ha insistido el presidente cántabro, que está "seguro" de que la reunión irá "en esa línea".

"A lo mejor resulta que ha habido algún tipo de presión política por parte del PSOE de que algunos no vayan. Yo espero que la mayoría si estemos", ha confiado Revilla, que ha afirmado que el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, le dijo ayer "que él también iba. Lo importante es que estemos ahí Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria", ha remarcado.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha explicado que gallegos, castellano-leoneses, asturianos, cántabros, riojanos... tienen "una problemática idéntica" y están "embarcados en la misma situación ante la nueva Ley de Financiación Autonómica de defender el coste de los servicios. Estamos en el mismo barco", ha subrayado.

Estas comunidades representan más del 50% del territorio de España pero donde solo viven el 20% de la población, lo que a juicio de Revilla demuestra que la distribución poblacional en España está muy concentrada en las grandes urbes.

"En el tema de la despoblación rural nos unen los mismos criterios, en la financiación económica también, en el tema del lobo también. Bien, todo eso es lo que queremos plasmar en un documento, que no es un frente contra nadie, sino defender los intereses más allá de la ideología de los gobiernos", ha matizado.

En su opinión, es "bueno" que el Gobierno nacional "sepa que hay una España que representa no a mucha gente, pero que sí ocupa la mitad del territorio, que tenemos unos planteamientos comunes y que sería un desastre seguir incidiendo en financiar por habitante y contribuyendo a una España de grandes núcleos urbanos y dejar territorios periféricos sin habitantes".

"Eso es un error de libro. Lo dice Europa, lo dice cualquier mente sensata y lo que queremos es constituirnos en un grupo de regiones que hagamos fuerza para que la razón se imponga sobre el peso que naturalmente tienen los votos en unas elecciones", ha explicado.

Al respecto, ha comentado que los políticos "suelen volcarse ahí donde hay mucha población y mucho voto", algo que a su juicio "no es justo" porque contribuye a una mayor concentración de gente en las zonas urbanas y una mayor despoblación en las zonas rurales. "Eso va contra el sentido común, e incluso contra la ecología, porque donde no hay habitantes y se despuebla el territorio, lo que viene es los incendios y la maleza".

Para Revilla, España es "ejemplo de una anarquía de distribución de población, donde todos dependemos de Madrid y de cuatro o cinco urbes" y mientras en la periferia mantener servicios "es muy caro, pero es la única manera de que la gente no siga emigrando".

Por eso, en la reunión se abordará la financiación autonómica, la despoblación, reparto de los recursos y Cantabria introducirá la prohibición de cazar al lobo, una línea que comparten Galicia, Asturias y Castilla y León.

"Eso es un frente donde nos une todo. Los mismos problemas los tenemos comúnmente todos los que estamos en estos territorios, y yo creo que va a salir una unanimidad en la petición. Yo desde luego voy", ha concluido Revilla a preguntas de los medios tras asistir a un acto en la Cocina Económica de Santander.