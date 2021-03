Sanidad inmuniza a los investigadores de la COVID que habían quedado relegados en la campaña de vacunación

Los siete investigadores de la COVID del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) que habían quedado relegados durante la campaña de inmunización han sido vacunados contra el coronavirus este viernes en el Hospital de Liencres, según ha confirmado a elDiario.es la propia Consejería de Sanidad tras hacer público su caso este periódico. De esta forma, y cumpliendo con la normativa que les obliga a estar inmunizados para trabajar con el SARS-CoV-2, estos científicos podrán retomar su trabajo con el virus próximamente tras varias semanas de parón.

Así pues, y según señalan desde el Gobierno, pese a que defienden que "no ha habido un cambio de criterio", ahora se les ha incluido en la estrategia de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dentro del grupo 3B como "estudiantes sanitarios o sociosanitarios que realicen prácticas clínicas". No obstante, solo se ha incluido en esta tanda a aquellos que trabajan de forma directa con las muestras de la COVID, por lo que el resto de investigadores y personal del IBBTEC tendrán que esperar a ser inmunizados a "cuando les toque por edad", aunque desde Salud Pública no se cierran a que pueda haber algún cambio en la estrategia y adelantar su inoculación.

Cabe recordar que, tal y como se denunció hace unos días desde este mismo medio, la muestra de la COVID llevaba en este centro de investigación cántabro desde el 22 de enero sin poder ser utilizado debido al continuo retraso en la vacunación de sus científicos. Algo que se ha resuelto en las últimas horas y que permitirá llevar a cabo los cuatro proyectos que se encontraban parados y que se retomarán en cuanto se complete el proceso de vacunación con la segunda dosis. "Nadie nos considera esenciales, es como si se hubiesen olvidado de nosotros", denunciaban estos profesionales.

Tras varios amagos por parte de Sanidad de vacunarles sin resultado, estos profesionales que, además, han tenido que ver cómo sus compañeros del otro centro de investigación de Cantabria, el IDIVAL (Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Marqués de Valdecilla) habían sido inoculados en su totalidad, levantaron la voz e hicieron público su caso. "Imagino que al ser una fundación que pertenece al hospital optaran por vacunarles conjuntamente con los sanitarios, pero es que allí está vacunado hasta el personal administrativo, y me parece perfecto, pero no entiendo por qué a nosotros se nos ha dejado de lado", criticaba una investigadora afectada.

La vacunación sigue avanzando

Entretanto, Sanidad ha anunciado hace unas horas que Cantabria es la única comunidad autónoma, además de Canarias, que ya ha completado, al menos con una dosis, la vacunación de todas las personas institucionalizadas, es decir, atendidas en residencias. Además, y respecto a los residentes y trabajadores de los centros socio-sanitarios, ya se ha inmunizado a cerca del 90% con ambas dosis de la vacuna de Pfizer.

Por otro lado, la vacunación dirigida a los grandes dependientes y mayores de 80 años continúa produciéndose de forma activa a la vez que se terminan de completar las 'segundas vueltas' en los centros socio-sanitarios. Asimismo, la vacuna de Moderna sigue inmunizando a odontólogos, protésicos dentales y transporte sanitario urgente, mientras que la de Astra Zeneca (que solo permite inocular a menores de 55 años por el momento) ha llegado a la Policía Local y Nacional, así como a psicólogos clínicos, personal sanitario del Gobierno y profesionales de enfermería del ámbito privado.