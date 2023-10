Santander aprueba el incremento en las tasas del agua y alcantarillado e implanta la gratuidad de apertura de locales

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado inicialmente el incremento del 2,3% en las tasas de agua y alcantarillado en 2024, así como la supresión de la tasa por licencia de apertura de establecimientos en un Pleno extraordinario celebrado este miércoles, en el que también ha recogido el acta de concejal Agustín Navarro, en sustitución del popular César Díaz, y se ha dado el visto bueno a la cuenta general de 2022.

En relación a las ordenanzas fiscales, alcaldesa, Gema Igual (PP), ha defendido que el equipo de Gobierno no subirá el año próximo ninguno de los 23 impuestos y tasas municipales, implanta la gratuidad en la de apertura de locales y “simplemente actualiza” el IPC en agua y alcantarillado por obligación del contrato con la adjudicataria del servicio, Aqualia.

Sin embargo, la oposición ha criticado una “publicitada bajada de impuestos que no se corresponde con la realidad”; que las rebajas benefician a “muy escaso número de personas” y sin embargo la subida del agua y alcantarillado afectan a toda la ciudadanía; o la inexistencia de una fiscalidad progresiva.

En concreto, en el impuesto de circulación --cuya modificación se refiere exclusivamente a la gestión-- Vox ha denunciado que se cobra el doble de que lo que permite la ley y es de los más altos de las capitales españolas, y el PSOE ha defendido un apoyo más intenso a los vehículos no contaminantes.

En la supresión de la tasa de apertura para todos los establecimientos destinados al desarrollo de actividades industriales, mercantiles, comerciales o profesionales, la oposición se ha mostrado en contra, salvo Vox, al considerar que elimina a la progresividad, perjudica a los pequeños comercios al incorporar a los de más de 400 metros cuadrados, y supone una cantidad “residual” para el Ayuntamiento, que solo deja de ingresar unos 12.000 euros por este concepto.

En cuanto a la actualización del IPC en agua y alcantarillado, ha salido adelante con los únicos votos del PP, entre las críticas de los grupos de una subida “desmesurada” de más del 13% en los dos últimos años que podría asumir el Consistorio en vez de repercutir a los vecinos o revisar este aspecto con Aqualia.

El concejal de Economía, Javier García, ha replicado que “no queda más remedio” que aplicar el IPC al agua y alcantarillado porque figura en el contrato y “no podemos revisarla”. “No tenemos la culpa”, ha dicho, de la fluctuación de los precios, que también se ha aplicado a la baja cuando el indicador era negativo.

Además ha asegurado que las tarifas de Santander son “muy competitivas” y están bonificadas en muchos casos, como en el de los vehículos no contaminantes, con el 75%, que es “el máximo”.

Respecto a la tasa de apertura, ha rechazado que pueda ser progresiva porque no es un impuesto y el coste del servicio es el mismo para el Ayuntamiento en todos los casos. En relación al mismo asunto, la alcaldesa ha negado que la extensión de la supresión a todos los establecimientos perjudique a los pequeños y ha argumentado que los locales cerrados “desbaratan las calles”, señalando que esta medida se ha adoptado “en colaboración con el sector comercial”.

Cuenta general 2022

Por otra parte, el Pleno ha aprobado la cuenta general de 2022 con los votos a favor de PP y Vox, en contra del PRC, y la abstención de PSOE e Izquierda Unida-Podemos.

La oposición ha criticado la “bajísima ejecución” de la misma por la “pésima gestión” del equipo de Gobierno, en gran parte derivada de la falta de presupuesto municipal, que la alcaldesa ha atribuido a la “falta de responsabilidad” de los grupos, especialmente PSOE y PRC. “Si no hay presupuesto, la culpa es suya”, les ha dicho, asegurando que, como en 2024 sí habrá --el PP tiene mayoría absoluta para sacarlo adelante--, “mejoraremos la ejecución presupuestaria”.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha opinado que la cuenta general es resultado de la “pésima gestión y el caos presupuestario” del PP, con 510 modificaciones el pasado año contable, y con una baja ejecución del presupuesto (68%) que, al ser mayoritariamente en nóminas (donde la ejecución ha sido del 90%), hace que solo se gasten “uno o dos euros de cada cinco en mejorar la vida de los santanderinos”, ha lamentado.

“Los presupuestos son papel mojado, no los cumplen”, ha censurado, y ha puesto como ejemplo las ejecuciones en áreas como movilidad sostenible (9,45%) o vivienda (27%), además de que se han “dejado sin gastar” 94,5 millones de euros de los 115 recibidos de Bruselas.

Su homólogo del PRC, Felipe Piña, se ha pronunciado en un sentido parecido, criticando el “caos y trilerismo económico” del equipo de Gobierno en los dos últimos años, así como que se hayan dejado de ejecutar 35 millones de euros en 2022. Al respecto, ha cuestionado si la cuenta responde “a la incapacidad de ejecutar partidas o solo a la dejadez” del PP, que no tiene ni modelo de ciudad ni grandes proyectos, ha lamentado.

Por su parte, el concejal de Vox, Emilio del Valle, ha explicado su apoyo a este punto del orden del día porque el documento “recoge fielmente la ejecución” presupuestaria, que “no es la ideal” tras una coalición “complicada” (con Cs, la pasada legislatura) y en año electoral, pero que espera que llegue a más del 90% el año próximo.

El portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, también ha atribuido a “dejadez o dejación” del PP la escasa ejecución y ha asegurado que no se está invirtiendo en la ciudad pese a la “labor de enmascaramiento” en sentido contrario de los populares.

García ha replicado que estas críticas pretenden trasladar una imagen “falseada y catastrofista”. Ha afirmado que la ejecución ha mejorado “ligeramente” y hay un superávit de 212 euros por habitante gracias a una gestión económica “positiva” para la ciudad.

Al respecto, Igual ha detallado que en 2022 se ha reducido la deuda; ampliado las amortizaciones; mejorado la inversión por habitante y la gestión de cobros; y bajado la presión fiscal y periodo medio de pago a proveedores.

“Y nos ha sobrado dinero”, ha apostillado, explicando que se debe por ejemplo a “cuando el Gobierno nos da el dinero tarde”, a que los fondos europeos se pueden gastar en un plazo de tres años, a la no incorporación de personal por los tiempos hasta poder adjudicar las plazas o a los retrasos en las obras. Pero “tenemos comprometido todo el dinero y lo que sobra va a remanentes”, ha concluido, subrayando a la oposición que “si no teníamos presupuesto y no era real, la culpa es suya”.

Navarro, nuevo concejal

La sesión plenaria ha comenzado con la toma de posesión de Agustín Navarro, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 50 años, que ha prometido su cargo como concejal y que se ocupará de las áreas de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda, gestionadas hasta ahora por, César Díaz, nombrado presidente del Puerto de Santander.

La alcaldesa y muchos de los concejales que han intervenido en el Pleno le han dado la bienvenida. Igual le ha deseado “éxito y suerte” en su nueva responsabilidad como edil.