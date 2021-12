El sindicato TÚ exige al Gobierno de Cantabria que "rectifique" y no suprima "a la mitad" de los rastreadores COVID

El sindicato Trabajadores Unidos (TÚ) ha pedido al Gobierno de Cantabria, y en especial al presidente, Miguel Ángel Revilla, a que "rectifique" la decisión de suprimir "a la mitad" de los rastreadores COVID tras finalizar sus contratos ante el aumento de casos que se registra en la comunidad autónoma.

Según TÚ, la Consejería de Sanidad tomó esa decisión el pasado mes de octubre, cuando los datos de incidencia eran "bajos e invitaban al optimismo", pero en la actualidad este servicio, --que cuenta con 84 trabajadores, que descenderían a 42 si finalmente este martes no se renueva al "50 por ciento" de la plantilla--, es "imprescindible" porque la pandemia "está fuera de control".

En este sentido, el sindicato considera que la medida planteada por el Ejecutivo regional "no tiene sentido ni sanitario, ni científico, ni económico", y no solo pide que se mantenga toda la plantilla, sino que se tiene que se incremente, porque "no hay suficientes" trabajadores, y los que están, "no dan a basto".

Así lo han manifestado este lunes en rueda de prensa la secretaria general de TÚ, Isabel Rodríguez, y dos de los trabajadores afectados por el despido, Raúl Carmona y Carmen Iglesias.

Rodríguez ha señalado que este personal ha soportado "mucho trabajo" y que su labor implica a la "salud de todos", por lo que no se entiende que, "en este momento tan vital" para mantener "la guardia alta" contra la COVID, se tome esta decisión, sobre la que ha pedido al Gobierno que "reflexione y recapacite".

También ha explicado que el sindicato se ha reunido "con todos" los que tienen poder de decisión en este asunto, y que esta misma mañana ha pedido hacerlo con el presidente de Cantabria para trasladarle esta situación, ya que es el que "más tiene que responder sobre la vida de los cántabros".

Asimismo, ha precisado que la petición de TÚ contiene un "plus", debido a que no hablan de mantener el empleo, sino de "mantener la salud", porque los funcionarios tienen la "obligación" de preservar los servicios públicos. "El rastreo es importante y vital", ha añadido.

Por su parte, Iglesias ha incidido en que la decisión de rescindir los contratos tiene que ser "revocada" porque "no es el momento", ya que, con la nueva variante ómicron que "llegará a Cantabria", el puente de la Constitución y diversos actos propios de estas fechas, los indicadores "empiezan a subir". "Hará que se dispare aún más la incidencia", ha apostillado.

También se ha referido a los 30 rastreadores del ejército que ha pedido Cantabria y ha valorado que el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas ha sido "fundamental", pero es un "apoyo, no un sustitutivo" de la plantilla de este servicio. Así, ha dicho que "no hay tiempo de enseñar ni formar, ahora solo hay tiempo de trabajar duro". "No hay que hacer experimentos", ha asegurado.

Para finalizar, Carmona ha defendido, al igual que su compañera, que "no es una cuestión de empleo, sino de salud pública", ya que los rastreadores son el "cortafuegos" de la COVID, y una "herramienta efectiva" para luchar contra el virus. "Si se descuida nuestra labor, será difícil acabar con la sexta ola", ha valorado.

Asimismo, ha opinado que las vacunas no son "suficientes" para detener esta nueva ola, que "acaba de empezar y que hasta finales de enero no veremos el pico", por lo que hacen un llamamiento al Gobierno de Cantabria para que "reflexionen" y no prescinda de rastreadores, porque sería "un error" y supondría "echar por tierra un excelente tratamiento de la pandemia".