El aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático es uno de los principales problemas sociales en la actualidad. Una de sus causas, la contaminación en las ciudades, ha sido un tema recurrente y ha obligado a las autoridades a tomar medidas. Desde Cantabria ConBici lo saben, y por ello, defienden un modelo de transporte ecológico y sostenible: la bicicleta. La asociación, que comenzó su actividad hace más de doce años como filial de ConBici -asociación nacional-, enfoca sus labores en la promoción del uso de la bici como transporte ecofriendly. La agrupación regional tiene además otros objetivos claros, como la defensa del medio ambiente, la lucha contra el ya mencionado cambio climático y, sobre todo, la concienciación de la población -tanto de jóvenes como de adultos- de los beneficios en el uso de este medio de transporte para la salud, promoviendo un estilo de vida sostenible y saludable.

Begoña Gabiola, presidenta de la asociación cántabra desde el pasado año 2023, lleva desde entonces luchando junto al resto de integrantes de la agrupación para que se tomen medidas que faciliten a la ciudadanía el uso de la bicicleta como medio de transporte. Colaborando de esta manera tanto con el Gobierno de Cantabria como con los ayuntamientos de los distintos municipios de la comunidad. La presidenta expone sus preocupaciones y aborda las principales problemáticas contra las que su equipo trata diariamente.

¿Cuál es el trabajo que hacen en la asociación? ¿Cómo es su implicación con la ecología y con el uso de bicicletas?

Cantabria ConBici es una asociación que permanentemente está recordando que este mundo, este planeta en el que vivimos, no le estamos cuidando. Peor aún, con nuestro modo de vida estamos acelerando su destrucción. Las ciudades y sus planificaciones orientadas al uso indiscriminado del automóvil están produciendo una contaminación extrema con consecuencias muy graves para la salud. ¿Por qué el uso de la bicicleta? Porque su uso previene el sedentarismo y porque no emite CO2 (y otras muchas partículas).

En muchas ocasiones, los conductores de automóviles no respetan las medidas para ciclistas. ¿Cómo es el trabajo de concienciación de la asociación? ¿De qué manera se podría revertir estas situaciones diarias?

Sí es verdad que a veces los conductores de automóviles no respetan las medidas para ciclistas, pero para eso existen unas normas de circulación que son de obligado cumplimiento. Nosotros podemos pedir caminos, vías, carriles, pero no podemos sancionar. Esto, como muchas otras cosas, se consigue con educación ciudadana, y que, de esta manera, la bici en nuestro entorno sea un elemento de uso más cotidiano.

Muchas veces los conflictos no vienen solo dados por los conductores de vehículos, sino también por los propios ciclistas. ¿Cómo es la educación que se les debe de aportar a ellos? ¿Existe sensación de falta de culpabilidad, no se consideran responsables?

Los conflictos se dan en todos los campos y tanto en un caso como en otro. Si recibes una amonestación por un comportamiento impropio, seguro que la siguiente vez lo pensarás antes de volver a realizarlo. Yo obraría así, al menos.

En su web mencionan que reivindican más espacio en ciudad para los ciclistas. ¿Cómo lo hacen, con qué medidas?

Cuando tenemos reuniones con los alcaldes y alcaldesas, les comentamos las deficiencias existentes en el municipio -que previamente hemos pedaleado- con bloc de notas en mano. Muchas medidas a implementar son muy sencillas, y para su ejecución solo hace falta voluntad política. Nuestra asociación colabora para que los entornos sean más respirables, con menos ruidos, más habitables, pero la ejecución no es nuestra.

El transporte en bici es un medio que se usaba muy habitualmente décadas atrás. ¿Cómo consiguen llamar la atención de los jóvenes en la actualidad? ¿Es una lucha a la que se une gente de todas las edades?

El transporte en bici era algo habitual décadas atrás hasta que nos vimos invadidos por la interesada publicidad de que el coche era lo más, lo mejor, la única alternativa y... ¿a qué hemos llegado? Al sedentarismo y a la obesidad. Por ahí va el convencimiento del uso de otros medios de transporte dirigido a todas las edades.

En su web informan de que tienen talleres de enseñanza a andar en bici orientados sobre todo a jóvenes. ¿Es una de las principales medidas para concienciar desde una temprana edad a los jóvenes de la importancia del uso de la bicicleta y el cuidado medioambiental? ¿Cómo es la colaboración con entidades y colegios de Cantabria?

El uso de la bicicleta se debe de fomentar desde pequeños, ahí tenemos el trabajo de miembros de Cantabria ConBici en los colegios Cisneros y Marqués de Estella, por ejemplo. Realizan caminos escolares en los que participan los niños, padres y madres, reivindicando caminos seguros al colegio sin coches aparcados en doble o incluso triple fila. ¿Quién ha sufrido un accidente en el entorno de Corbán? El más débil, el niño peatón.

Recientemente, está proliferando el uso de bicicletas eléctricas, que son menos contaminantes que un automóvil o una moto, pero que, aun así, tienen baterías. ¿En qué se diferencia, medioambientalmente hablando, el uso de una bici normal con una eléctrica?

La bicicleta eléctrica ha llegado para quedarse, porque permite desplazarse con menor temor a la orografía y hasta una edad más avanzada, lo cual ayuda a mantener buen estado físico, reflejos y salud, en definitiva. Sí es verdad que lleva batería, pero aún no se ha inventado otro sustitutivo.

Se han instalado en Santander un gran número de puestos de anclaje para el alquiler de bicis eléctricas. ¿Cómo valora la medida, qué beneficios tiene su uso en contraposición al transporte más convencional?

Nuestra asociación ya se ha manifestado a cerca de las bicicletas eléctricas instaladas en Santander, y ha valorado el excesivo coste para una utilización como medio de transporte. Eso unido al planeamiento de la trama de carriles bicis, nos da como resultado que su utilización es principalmente turística, para darse un paseo por la bonita bahía, teniendo que tener mucho cuidado para no atropellar a los peatones, con quien compartes la acera, ya que el carril está instalado en detrimento del peatón. En Santander, si te desplazas con tu bici, la tienes que atar a un árbol o a una farola. En la Plaza de las Estaciones y otros puntos, existen aparcamientos, que en realidad sirven para almacenar bicis, puesto que al no llevarse ningún control, los vecinos las dejan allí por tiempo indefinido. Quedó muy bien la foto de la implantación. El Museo de Arte de Gamazo, precioso espacio para dejar las bicis bien colocadas y, sin embargo, hay que atarlas a una farola. Seguiría enumerando muchos más lugares, pues el problema está en que el Ayuntamiento de Santander, con su alcaldesa al frente, no tiene interiorizado que existe otro tipo de desplazamiento distinto al coche.

En 2023 terminó el plazo para habilitar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades con más de 50.000 habitantes, y aun así, todavía no se ha implementado en Cantabria, sobre todo en las dos ciudades más grandes, como son Santander y Torrelavega. ¿Cómo afectaría la implementación de estas medidas al uso de bicis por ciudad?

La implementación de Zonas de Bajas Emisiones supone que el automóvil deja de ser el rey omnipotente de las calles, que disminuye la contaminación, el ruido y se da paso a los moradores de la ciudad. Ya estos elegirán si se desplazan en eficiente transporte urbano, a pie o en bicicleta.

¿Están preparadas las ciudades para ello, con carriles bici bien habilitados, señalización y concienciación social?

Algunas ciudades aún no están bien habilitadas, pero puede hacerse si se cree en ello. Para eso es necesario plantear a la ciudadanía la calidad de vida que se adquiere, la transformación saludable y positiva de la ciudad. La controversia ante lo nuevo siempre existió, pero cuando se ven los beneficios se olvidan. Recordemos cuando se pensó en eliminar el fumar en los espacios públicos, iba a ser la ruina de todo y fíjate...

Más allá de las ciudades, ¿cómo se aborda la incorporación de bicis en municipios más despoblados, con mayor dificultad en la creación de carriles y espacios habilitados para las bicis?

Desde mi punto de vista, la incorporación de bicis en municipios más despoblados no presenta mayores dificultades porque no siempre son necesarios los carriles bicis. Los carriles son para proteger a la bici ante la velocidad y la proliferación de coches. Si son lugares más despoblados, hay menos coches, y por lo tanto, se comparten las vías. Actualmente, las carreteras nacionales las compartimos coches y bicis. No quiero dejar de señalar que Cantabria carece de Consorcio de Transporte y eso es de vital importancia para el sostenimiento de las zonas menos pobladas, y añadiría más, es una flagrante injusticia hacia los moradores de esas zonas que tienen que depender exclusivamente de transporte privado.

¿Cuál es el futuro de la asociación y del uso de la bici, qué objetivos se espera conseguir mediante vuestra lucha, tanto en Cantabria como a nivel nacional?

El futuro de nuestra asociación es cooperar con los ayuntamientos para crear municipios más participativos, saludables y medioambientalmente sostenibles, donde prime la calidad de vida. Queremos dejar a las futuras generaciones un planeta habitable, cultivable, no un erial.