Podemos ve “gravísimo” que Sánchez “continúe enviando” armamento a Ucrania

El secretario de Organización estatal y candidato de Podemos a las elecciones europeas, Pablo Fernández, ve “gravísimo” que el Partido Socialista y el presidente de España, Pedro Sánchez, continúen “incrementando” el envío de armamento a Ucrania y el gasto militar, y “nos sigan metiendo en ese régimen de guerra”.

Así lo ha valorado Fernández este lunes en declaraciones a la prensa, con motivo de los actos de campaña de las elecciones europeas en Santander, después de que el diario El País haya adelantado que España suministrará armas a Ucrania por más de 1.100 millones.

Según ha señalado, para Podemos las elecciones europeas tienen una importancia “absolutamente trascendental” porque “nos jugamos mucho en Europa” y la paz es “la principal tarea” que tienen que acometer.

Para Fernández, la paz es la medida económica, social y medioambiental “más importante”, teniendo en cuenta un contexto en el que Sánchez (PSOE) se va a reunir hoy con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para “incrementar el envío de armamento, incrementar el gasto armamentístico y meternos de lleno en ese régimen de guerra”, “sin contar con el Parlamento”.

“Yo creo que es gravísimo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez nos sigan metiendo en ese régimen de guerra y continúen incrementando el envío de armamento a Ucrania e incrementando el gasto militar”, ha valorado el secretario de Organización estatal y candidato de Podemos a las elecciones europeas.

Frente a eso, desde Podemos reivindican la paz como “medida estratégica” y ven importante “poner en pie” en Europa a una izquierda “verdaderamente transformadora” y “que sea capaz” de conseguir avances y ampliar derechos para la ciudadanía, con un proyecto “eminentemente feminista, ecologista y que apuesta por la justicia social”.

“Creemos que es importante que en Europa los valores de esa izquierda transformadora sean cada vez más fuertes y para eso salimos a darlo todo en las elecciones europeas”, ha dicho.

Despoblación

Según ha apuntado, para Cantabria también es “muy importante” que Podemos tenga “la mayor fuerza posible en Europa” para conseguir fondos europeos destinados a reindustrializar la región y que se acometa una transición ecológica “verdaderamente justa”.

“No puede ser que Cantabria cada vez esté más despoblada, no puede ser que los jóvenes tengan que emigrar de esta tierra porque aquí no tienen oportunidades laborales, no tienen oportunidad de futuro”, ha valorado.

Asimismo, desde la formación morada se han mostrado a favor de las energías renovables pero “no a cualquier precio” y “no de cualquier manera”. “Renovables sí, pero no así”, ha dicho Fernández, en relación a los proyectos eólicos, que cree que tienen que situarse realizarse “contando con el territorio” y “con los pobladores del territorio”. “No se pueden poner en cualquier sitio de cualquier forma”, ha añadido.

De esta forma, ha indicado que desde Podemos van a defender en Europa que Cantabria también pueda “favorecerse” de las políticas de izquierdas progresistas que permitan fijar población y que permitan a los cántabros “tener un futuro para esta tierra”, por lo que ha animado a la ciudadanía a que participe.

Ha apuntado que desde Podemos también van a trabajar para “poner en pie a la izquierda verdaderamente transformadora que logra avanzar en derechos”.

Fernández ha estado acompañado por la coordinadora autonómica de Podemos y candidata, Mercedes González, que, en la misma línea, ha indicado que el compromiso de Podemos con la paz es “inquebrantable”.

Así, ha trasladado su apoyo al grupo de estudiantes --entre 12 y 15 jóvenes-- de la Universidad de Cantabria (UC) que desde el 17 de mayo permanecen acampados frente al edificio interfacultativo pidiendo a la institución que rompa relaciones académicas con las universidades de Israel.

Finalmente, ha destacado que Podemos es el partido que “más iniciativas” ha llevado al Parlamento Europeo, por lo que cree que “tener un Podemos fuerte es garantía de que Cantabria siga teniendo representación” para “mejorar la vida de los cántabros”.