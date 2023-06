El votante urbano abandona a Revilla: el PRC perdió casi la mitad de sus apoyos en las ciudades

El batacazo electoral que sufrió este pasado 28 de mayo el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla es histórico y afecta principalmente al voto urbano, donde esta formación se ha dejado el 43% del respaldo que obtuvo en 2019, lo que se traduce en una importante pérdida de representación municipal en los núcleos de población más grandes de la comunidad autónoma.

El 'efecto Revilla' se diluyó el 28M: el voto municipal pone de relieve el castigo personal de su electorado al líder del PRC

Más

Y es que en las 11 localidades cántabras que superan los 10.000 habitantes, el PRC ha pasado de cosechar 40.957 votos en 2019 a los 23.421 actuales, una brecha que todavía es más acuciante en términos de concejales, puesto que hace cuatro años logró 49 en esos mismos municipios y actualmente ha obtenido 25. En apenas una legislatura, los ediles regionalistas se han reducido a la mitad, perdiendo así relevancia y posibilidad de integrar gobiernos municipales.

Hay casos realmente llamativos y otros, como el de Torrelavega, donde el PRC ha conseguido mitigar la caída y salvar los muebles. En la segunda ciudad de Cantabria, el candidato regionalista y actual regidor en funciones, Javier López Estrada, ha pasado de primera a segunda fuerza, aunque por un puñado de papeletas, y tras recontar los votos de una mesa días más tarde, ha obtenido el séptimo concejal que le permite empatar en representación con el PP, ganador en votos.

De esta forma, y pese a haber perdido un edil y algo más de 1.000 apoyos, todo apunta a que López Estrada podrá revalidar la Alcaldía de la capital del Besaya reeditando el pacto con el PSOE, tercera fuerza con seis escaños. Este municipio es la excepción, porque en el resto la presencia de concejales del PRC en los ayuntamientos ha sufrido un retroceso notorio.

'Piñazo' electoral en Santander

En Santander, el PRC había optado por un candidato nuevo confiando en que hiciera de revulsivo y cambiara la dinámica electoral de este partido en la capital, plaza en manos del PP desde hace más de cuatro décadas y asignatura pendiente del regionalismo, sobre todo tras los espectaculares resultados en toda la comunidad de hace cuatro años.

La apuesta de Felipe Piña no solo no surtió efecto, sino que supuso uno de las mayores decepciones -que no fueron pocas- de la noche electoral, teniendo en cuenta los esfuerzos que había puesto en ella su partido en campaña. El 'piñazo' se tradujo en 9.621 votos frente a los 16.927 que logró José María Fuentes-Pila en 2019. El PRC ha pasado de un 19% al 11% de apoyo, de cinco a tres concejales y de tercera a cuarta fuerza por detrás de la extrema derecha de Vox.

En Castro Urdiales, tercer municipio de Cantabria, el PRC cayó de segunda fuerza empatada a ediles con la primera hasta la cuarta posición, cosechando tres ediles frente a los seis de hace cuatro años. Su candidato, envuelto en permanente polémica incluso a las puertas de la campaña, ha pasado de obtener 3.649 votos a 1.854, es decir, de un 23,8% de respaldo a un 12,2%.

Los regionalistas también se han dejado en estas elecciones en Camargo más de la mitad de los votos que se llevaron hace cuatro años. Han caído de la tercera a la cuarta fuerza de la Corporación municipal, pasando de cuatro a tan solo un edil, con un 7,15% de apoyos frente al 15,7% de 2019 con 1.182 votos frente a 2.570.

Situación muy similar se ha dado en Piélagos, donde las urnas han situado al PRC como quinto partido más votado respecto al tercer lugar que ostentaba hasta ahora. Ha perdido dos concejales y tan solo cuenta con uno, ha obtenido el 5,1% de votos (720) frente al 12,5% (1.657) que tenía.

Sus vecinos dan la espalda a Revilla

Pero si hay un caso muy representativo de la situación del PRC en estas autonómicas y municipales es el de la localidad donde reside Revilla, El Astillero. Allí, Ciudadanos, con su actual alcalde en minoría al frente, Javier Fernández Soberón, ha obtenido una aplastante mayoría absoluta con 15 de los 17 ediles que reparte la Corporación. Los otros dos han caído para PSOE y PP, de manera que los regionalistas se han quedado fuera. Tenían cuatro concejales, y su candidato, Francisco Ortiz, que fue alcalde entre 2015 y 2019, no se sentará en el salón de plenos en esta legislatura. Su candidatura tan solo ha recibido 383 apoyos (3,7%) cuando hace cuatro años fueron 1.839 (19,08%).

En Laredo, por su parte, el respaldo al PRC ha descendido a la mitad. Con una caída de la segunda a la séptima fuerza y de cuatro a dos representantes, la lista se ha quedado por debajo del 10% de votos (600) respecto al 19,7% (1.324) de hace cuatro años. En Santoña, tanto ahora como hace cuatro años, los regionalistas han sido la última candidatura con representación en la Corporación, la cuarta en 2019 y la quinta este 28M. Allí, ha perdido un edil de los dos con los que contaba, tras recibir 431 votos por los 834 que obtuvo.

En Los Corrales de Buelna, por su parte, el escenario no es muy distinto: el PRC es tercera fuerza cuando ha sido segunda esta legislatura, ha perdido dos concejales y se queda con tres. El respaldo obtenido ha sido del 15% (897 votos) frente al 25,3% de hace cuatro años (1.564).

Destacable es también el hundimiento en Reinosa, donde en 2019 fue primera fuerza y ahora ha bajado hasta la tercera tras perder más de 1.000 votos, 17 puntos porcentuales y dos ediles. Se queda con tres de los cinco que ostentaba pese a que los regionalistas presidían el Ayuntamiento desde hace varias legislaturas.

Finalmente, en Santa Cruz de Bezana, la candidatura regionalista también ha sufrido un importante desgaste: pasa de la tercera a la quinta posición, pierde dos de los tres concejales con los que contaba y se deja más de 500 votos y siete puntos porcentuales.

Análisis del PRC

Fuentes del PRC reconocen que la “debacle electoral es mucho más acusada” en Santander y en el Arco de la Bahía, donde la mayor parte de las candidaturas locales “se han demostrado poco consistentes para aguantar el envite”. En algunos lugares, como Bezana o Camargo, “no se ha podido capitalizar la gestión realizada, además de la factura que ha pasado los conflictos internos en este último lugar”.

En Astillero, por su parte, “se ha leído muy mal la estrategia de oposición al equipo gobernante y el PRC ha sido barrido”. “Sumaría a este entorno, que concentra al 60% de la población de Cantabria, el batacazo en Piélagos, con una gestión más que cuestionable en los últimos tiempos y una crisis interna muy mal gestionada por el actual candidato”, expresan militantes destacados del partido en un primer análisis tras los resultados del 28M.

Asimismo, en el PRC ponen el foco en el “fuerte retroceso” en Santander, tanto de la candidatura autonómica -con una perdida superior del 53% de los votos-, como de la local, que ha retrocedido casi un 43%. “Esto requiere de una análisis minucioso y monográfico sobre las múltiples razones del descalabro”, expresan los regionalistas.

“Que el PRC haya desaparecido de lugares tan importantes como El Astillero o San Vicente de la Barquera y retroceda severamente en Camargo, Piélagos, Santander, Santoña, Laredo o Castro Urdiales es una clara señal de que se debe resetear la estrategia organizativa del partido en las grandes ciudades, y empezar a reconstruir el partido sobre bases nuevas y con nuevos perfiles más consistentes”, apuntan en el PRC.

Pese a ello, Revilla pone continuamente el foco en factores externos de ámbito nacional, señalando su pacto de gobierno con el PSOE como principal motivo del hundimiento electoral de su partido.