Unidas por Santander reclama el expediente para clarificar qué ha fallado en la solicitud de fondos europeos

Unidas por Santander (UxS) ha solicitado que el equipo de Gobierno PP-Cs elabore un expediente para clarificar "qué ha fallado" en la solicitud de la subvención de 623.000 euros de fondos europeos para un proyecto de innovación, y que "aún pende de un hilo".

El concejal de la formación, Miguel Saro, ha explicado que quiere que se determine "qué es lo que falla, no en este procedimiento, si no en todos los que se siguen hasta la fecha". "La idea es que no se vuelva a repetir y se deje de actuar por la vía de la excepcionalidad, de los favores, porque es una forma de proceder intolerable y que no se puede contemplar en la administración", ha denunciado.

Tras escuchar este martes las explicaciones de los concejales responsables, la secretaría del Pleno y la propia alcaldesa, Gema Igual (PP), en Junta de Portavoces, para Saro la situación es "tal y como esperaba desde el principio".

"La realidad es que los procedimientos a seguir no están nada claros en el Ayuntamiento, y que aquí se funciona siempre por la vía de la excepcionalidad", ha criticado.

Al respecto, ha lamentado que la actual situación "pone en un brete" a los empleados públicos y, a consecuencia de ello, a los propios vecinos y ciudadanos que reciben los servicios que presta el Ayuntamiento. "Cada uno debe saber lo que tiene que hacer en cada momento, y eso al margen de las responsabilidades personales, porque son responsables de una gestión de la que dependen muchas personas", ha remachado.

Asimismo, Saro ha trasladado el deseo y el interés de su formación en que el Gobierno de España pueda conceder esa subvención al Ayuntamiento de Santander, "aunque tenga que ser especialmente benevolente a la hora de valorar si se ha presentado hasta el final esa documentación o no".