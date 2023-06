La presunta oposición del PP de Extremadura a Vox se ha demostrado tan falsa como la playa de mentira y el mar de cartón pluma de la campaña Verano Azul. No ha sido ni siquiera una maniobra dirigida desde Génova para moderar el perfil después de los pactos pre y antidemocráticos con la extrema derecha en el resto de territorios. Tampoco una rebelión de una derecha civilizada y liberal ante el retroceso al franquismo que suponen estas alianzas. Aquí lo único que ha pasado es que Guardiola quería gobernar sola porque ella tiene 28 escaños y los de Abascal solo 5. Los ultras le dijeron que nones, que quieren entrar a toda costa o no hay tutía y ella se puso el disfraz de sufragista y salió a hacer la interpretación de su vida como defensora de los derechos humanos. Teatro, puro teatro.

Un día antes de su súbita epifanía y conversión en libertadora de los oprimidos del mundo, le había ofrecido a la misma ultraderecha machista, homófoba, racista, franquista, negacionista (y todos los istas más integristas) un acuerdo con la presidencia del parlamento, un veto parental y la derogación de la ley de memoria democrática autonómica. Como viera que su actuación, aunque sobreactuada, se la pegaba al electorado más moderado, incluso a parte de la izquierda que no vio el trampantojo, se vino arriba y durante unos días hizo de Pasionaria del extremo centro. Quería convertirse en la nueva cara del centrismo español pero no es más que caradura. Extrema cara dura.

Pero la extrema caradura se ha encontrado con la cara más extrema y dura de la derecha. En tromba ha salido la Brunete mediática y política a disciplinarla. No Feijóo, que no es más que el soldadito de plomo de esta tropa. Un maricomplejines, que diría Federico, uno de los que han metido a Guardiola en vereda. Ayuso y Aguirre, las otras dos. Neoliberales en lo económico, neorrancias en todo lo demás. Esperanza y Ayuso se lo han expresado como son ellas, carcundia sin complejos: el votante de Vox es un antiguo votante del PP, que no le hace ningún asco a pactar con ellos, así que ya te estás sentando con ellos y sacando un gobierno adelante para desalojar a los rojos socialcomunistas bildutarras separatistas del sanchismo. ¡Te sientes, coño!

No ha faltado ni la extorsión de la cloaca periodística. Convenientemente, Ok Diario publicaba este fin de semana un audio del jefe de comunicación de Guardiola amenazando con hacer una campaña contra los de Abascal por haber atacado a su padre y a su hijo. Ya sabemos cómo se las gastan en la Familia cuando aparece un díscolo o un traidor. Sacan unos vídeos de unas cremas o una grabación comprometida y fuera. Le dejan una cabeza de caballo entre las sábanas a modo de advertencia. Si no hace caso, la siguiente cabeza es la suya. El resultado de la amenaza en este caso sorprenderá… a nadie. En pocas horas el jefe de comunicación dimite y ella cambia el discurso. Anuncia que abre vías para retomar contactos con Vox y llegar a un acuerdo. Nueva metamorfosis, pero de Kafka. Ya no se acuerda de los oprimidos. María Guardiola hace más regates que su 'primo' Pep el ex futbolista.

La advertencia no es solo para ella, es para todo el que se salga un milímetro de la línea dura. Lo que viene no es la derecha con la extrema derecha, es solo la extrema derecha, escindida en dos. Punto. Lo que viene es lo que estamos viendo: ultras sin complejos ni caretas. Lo de Federico o Herrera en la radio pero en Moncloa. Más madera. No se admiten debates, diálogos ni disidencias. Génova no paga a traidores. Los fulmina como a Pablo Casado. O los disciplina como a Feijóo y Guardiola. Basta una portada de El Mundo, una declaración de Ayuso, una extorsión de Inda o un editorial de Losantos o Ana Rosa para poner prietas las filas. La España que viene es extrema y dura. Parece que quieren montar el pelotón ese que quería fusilar a veinte millones de españoles. No solo quieren derogar el Sanchismo, quieren derogar a media España.