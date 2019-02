Casado y Rivera convocan una manifestación el domingo para echar a Sánchez por aceptar un intermediario en la negociación con el independentismo. Abascal dice que asistirá: donde ve que hay pollo, ahí que va (guiño, guiño). Estos tres terminan autoproclamándose gobierno de salvación nacional y pidiéndole a Trump que les reconozca y que nos invada para rescatarnos del golpismo, lo veo. Pero los que más recuerdan a los golpistas son ellos con su verborrea inflamada. Si fuera el 36, creería que están llamando al Alzamiento.

"No descarto nada contra Sánchez por su alta traición a España", dice Casado, que no sé si amenaza con hacerse un máster o con tomar el Congreso en tanque. Luego es él quien compara al presidente con Tejero (chupito): "Lo que está ocurriendo es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 F". Sobreactúa más que Pacino, dadle una tila. Remata llamando "ilegítimo" al Gobierno investido por el Parlamento. Está a un paso de hacerse un Guaidó en el balcón de Génova.

Abascal dice que "hay que echar a este Gobierno traidor que está preso de los golpistas". Éste es capaz de entrar a caballo en Moncloa y alancear al presidente con la pica al grito de "¡Reconquista!". A Rivera le ha dado tan fuerte con Venezuela que se cree un opositor. "Hay que frenar a Sánchez en las calles", clama. Los que defendían que los gobiernos se cambian en las urnas, ahora quieren cambiarlos en las manifestaciones. Autoproclamarse en un mitin es súper democrático si lo hace la derecha española o venezolana y un golpe de Estado, si son los independentistas.

Y así todo. Acusan a todo el mundo de golpismo, pero ellos son los que hablan como golpistas. Se proclaman constitucionalistas, pero no reconocen a un presidente investido en un proceso constitucional. Se denominan demócratas, pero quieren acabar con un gobierno legal y legítimo porque propone dialogar.

Sí, Pedro Sánchez se ha inventado al "relator", llámalo X, llámalo Lola, para contentar al independentismo que le amenaza con tumbar los presupuestos. Algo tenía que hacer para evitar elecciones. Lo que le molesta a la oposición, también a los barones antisanchistas, es que le funcione y no haya manera de quitárselo de encima. Con razón Sánchez va a publicar un Manual de resistencia.

El relator ni es un observador internacional ni significa reconocer la autodeterminación, sólo iniciar un proceso político más allá del judicial. Y veremos cómo, pero ya era hora. No nos dejemos llevar por el trío de histéricos. Rajoy también tuvo mediadores con Cataluña. Aznar con lo que él llamó "Movimiento de Liberación Nacional Vasco". Y no pasó nada. Pero la derecha de este país es desleal en los conflictos cuando no gobierna. Creen que el poder les pertenece y que para recuperarlo, pueden comportarse como golpistas.

JUEVES A LAS 10H EN WWW.CARNECRUDA.ES, JOAN TARDÁ, DIPUTADO DE ERC

Carne Cruda cumple 10 años gracias a sus oyentes

Ayúdanos una temporada más. ¡A por la décima!