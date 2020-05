La oposición se tira al monte

Pese a que no está permitido el contacto, PP y Vox van de la mano y han roto todas las normas de distanciamiento. Primero votaron juntos contra la ley de protección de las mujeres durante la cuarentena o las medidas de rescate social, ahora contra el estado de alarma gracias al cual se ha doblegado la curva. El estado de alarma que era imprescindible para luchar contra la pandemia, ya no lo es. El Gobierno que era irresponsable por no decretar el estado de alarma, hoy lo es por mantenerlo. Las muertes que evitaba, ya no importan.

Ayer hacían responsable al Gobierno de 25.000 muertos. Hoy no se hacen responsables si hay nuevas víctimas. Políticos cuánticos. Pueden hacer lo que denuncian pero no admiten la crítica. Son como los virus, mutan. Por eso es difícil encontrar una vacuna. Ni Casado ni Abascal han explicado por qué acabar con la alarma salvará vidas. No lo han hecho porque no pueden encontrar argumentos científicos ni legales. Atención spoiler: no actúan por razones sanitarias sino partidarias. Atención spoiler II: ondear el trapo es una maniobra de distracción para hacer el viejo truco de la patria. Con una mano muevo la bandera, con la otra te la meto doblada. Da igual la nación.

Oh, sorpresa, a los patriotas no les importan los compatriotas, sólo tenerlos irritados dándole a la cacerola. Recordemos la cronología de la oposición. Primero se quejaron porque el Gobierno no decretaba el estado de alarma. Después, porque lo decretaron tarde. Luego, porque duraba demasiado. Ahora llaman a saltárselo. Cuando termine, pedirán elecciones. Todo este lío es porque tienen prisa por hacer mani en Colón. Hoy Abascal en el Congreso llamaba a romper el confinamiento manifestándose en coches. Eso contamina doble, por humo y por facha.

Ése es el nivel de la derecha ultramontana. Se han tirado al monte. Ni un programa de rescate social presentaron, ni un plan de desescalada mejor, ningún informe médico que avale su decisión. Casado habló de "dictadura constitucional". Otros nombraron Cuba, Paracuellos y ETA, que vienen muy al caso del tema. Abascal se erigió en defensor de los homosexuales a los que persigue donde gobierna. Sería de risa sino fuera una tragedia. Un debate a la altura de la peor crisis sanitaria, social y económica de este siglo.

No estuvieron solos. La derecha española tiene extraños compañeros en este viaje, el independentismo catalán que reclama que le devuelvan la autonomía, que se la han quitao, como a Bustamante la vida. No es cierto, pero además el PNV tiró el argumento por tierra. Le han sacado a Sánchez el acuerdo que querían, más poder de decisión. Lo mismo que consiguió Ciudadanos, que ha dejado al trifachito para centrarse, mientras ERC se descentra por seguir a la derecha convergente que dice si hubieran sido independientes, hubieran muerto menos. Espanya ens mata.

Se equivoca Esquerra. Ya hemos visto que el virus no entiende de fronteras. Esta semana se ha publicado que Madrid y Cataluña, las comunidades más ricas, son las que menos invierten en Sanidad pública y las que tienen más Sanidad privada. Por eso agitan las banderitas. Para ocultar lo que hay detrás.

Si la cabra tira al monte, no la sigas. Tampoco la detengas. Dejemos que corra en su hábitat natural a ver si se despeña.

