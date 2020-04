Lo peor de cada casa

Esta crisis ha sacado lo mejor de cada casa, los aplausos en las ventanas, la solidaridad entre vecinos, la empatía con el de enfrente, la responsabilidad para con todos. Pero no han tardado en rebrotar todas las pandemias que enferman a nuestro país. La policía de balcones no es más que el reflejo anecdótico de las pendencias que dominan la política, los medios y las redes en España. Los partidos se acuchillan, la información veraz sucumbe ante los bulos y las palmas de las ocho se transforman en bofetadas en el patio de vecinos iracundos que son a todas horas las redes sociales. El espectáculo es tan bochornoso y desolador que aniquila cualquier esperanza de que salgamos de ésta mejor que entramos.

Abandone toda esperanza, dice en la entrada del Infierno de Dante. Debería decirlo también a las puertas del Congreso. Abandonemos toda esperanza de unos dirigentes a la altura del desafío histórico. La sesión de la semana pasada fue una dantesca repetición de sus defectos más rancios. Abascal llamó al Gobierno "criminal" mientras moviliza a su masa en internet para pedir un golpe de Estado. Casado culpabiliza a Sánchez de las muertes y le acusa de ocultarlas, aunque los datos los facilitan las comunidades, algunas gobernados por su partido, y aunque el PP gestiona Madrid, la comunidad donde más muertos ha habido, donde se han ocultado los fallecidos en residencias y donde también se minusvaloró el virus.

Pero el Gobierno también tuvo lo suyo, no se crean. Sánchez retorció los datos para presumir de que somos el país que antes y mejor ha enfrentado la pandemia, lo que no es cierto. Después la portavoz de su partido, Adriana Lastra, hizo exactamente lo que le piden a la oposición que no haga, atacar con la misma virulencia que les atacan, culpabilizando a Ayuso de minimizar la pandemia y de improvisar su gestión. No se puede reclamar comprensión para tus errores mientras se los echas en cara al rival. Y luego pedirles un pacto. Empezaron ellos, pero seguirles el juego demuestra la misma poca inteligencia.

La bulocracia que infecta la política está matando a la información. Esta crisis ha acentuado sus síntomas porque para algunos es la oportunidad de conseguir audiencia y hacer caer al Gobierno, todo al mismo tiempo. Los agitadores ultras, emboscados como presuntos periodistas desde presuntos periódicos, intoxican el debate público, inflaman los ánimos y soterran la información fiable. Pero no están solos. Si estos manipuladores profesionales han llegado tan lejos no es sólo por la prensa panfletaria, es gracias a la colaboración de las grandes cadenas de televisión y de sus figuras, que les llevan a sus tertulias, amplifican sus bulos y legitiman su discurso tóxico. Es lo que pasa cuando la información es sólo negocio, que vendes la basura que luego sepulta el periodismo y la democracia.

En la peor crisis de la historia reciente, en lugar de buscar acuerdos colectivos para salir de ella y construir una sociedad mejor desde los escombros, los españoles estamos empantanados en la guerra suicida a la que nos conducen algunos líderes políticos y mediáticos con el aplauso agresivo de una masa virulenta. El virus no hace más que poner en evidencia los males que ya estaban ahí. Si dejamos salir lo peor de cada casa, en lugar de lo mejor, estamos perdidos.

