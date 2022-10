Para qué sirven los impuestos

Los impuestos son como el algodón, no engañan. Se distingue a la derecha de la izquierda por lo que piensan de los impuestos. Para los primeros atacan al beneficio privado, para los segundos son una inversión en el bien común. Los neoliberales sostienen que los impuestos a las grandes fortunas ahuyentan al capital y desincentivan la inversión, pero obvian que las infraestructuras y subvenciones de las que se aprovechan se pagan con el dinero de todos. Los progresistas (y algunos liberales clásicos) defienden que la riqueza que produce el trabajo no se acumule solo arriba sino que se reparta por abajo para asegurar el Estado del Bienestar y corregir las desigualdades. No hay democracia sin progresividad, no hay seguridad y justicia social sin impuestos.

Hoy la derecha española se ha lanzado a una carrera loca por bajarles los tributos a los más ricos. Se han quedado solos. Hasta la nueva Margaret Thatcher, la primera ministra británica, Liz Truss, que anunció lo mismo, ha tenido que dar marcha atrás ante el desplome de la libra y la oposición de su propio partido y de los organismos internacionales. A diferencia de la crisis anterior, donde el consenso fue que pagara la mayoría los desperfectos de la minoría, ahora el consenso desde el FMI a la UE es el contrario: que paguen más los que más tienen para que el exceso que están acaparando se reparta, el dinero se mueva y la sociedad funcione.

Ayuso, gurú de este “socialismo para ricos” en el que le quitamos a la mayoría para que la minoría no contribuya, no solo mantuvo los regalos fiscales de Esperanza Aguirre a las grandes fortunas, además vendió una bajada del IRPF por tramos que se notaba muy poco en los tramos de abajo, pero mucho en los tramos de arriba porque acumulaban las reducciones de todos los tramos anteriores. ¡Eureka! En el colmo del cinismo, anunció un imposible: “Menos impuestos, más servicios”. Madrid es la comunidad que menos invierte en servicios sociales per cápita siendo la comunidad más rica por el efecto capitalidad y por el dumping fiscal. Cuando encuentre usted cerrado su centro de salud, grite “¡libertad, libertad!” a ver si se lo abren.

El cinismo es contagioso. Moreno Bonilla, pide ahora 1000 millones al Gobierno para combatir la sequía después de haber renunciado a los 900 millones que recaudaba por impuesto de patrimonio. El regalo que el presidente andaluz le ha hecho a los cuatro ricos andaluces quiere que lo paguemos todos los españoles. En sentido contrario, la izquierda anunciaba una reforma fiscal que incluye un impuesto a los ricos y a las eléctricas por su exceso de beneficios (como venía pidiendo Unidas Podemos desde el inicio de la legislatura), una subida del IRPF y del Impuestos de Sociedades para las rentas altas y las grandes empresas y una bajada para las rentas bajas y las PYMES, y una reducción del IVA de los productos de higiene femenina del 10% al 4%. Cómo estará la “información” de este país que no solo se han quejado las élites, también los pobres a los que beneficia la rebaja.

El mayor éxito del neoliberalismo es haber conseguido que los explotados defiendan a los explotadores. Hay guerra de clases y la están ganando. Frente a la demagogia, la pedagogía. La educación de cada hijo cuesta unos 5000 euros anuales, 100.000 euros toda su formación, que pagamos entre todos. Entre todos ponemos 1800 euros para la salud de cada uno de nosotros. Podemos no necesitarlos, pero siempre dispondremos de los 90.000 euros que cuesta de media curar un cáncer. Tu calle, las aceras, papeleras, contenedores, farolas de tu calle, tu centro social, tu centro de salud y tu residencia de mayores, las carreteras, los trenes, los puertos, los aeropuertos, tus gestores públicos, tu bienestar y servicios sociales… lo pagan los impuestos.

El Gobierno acaba de aprobar los terceros Presupuestos Generales del Estado con un récord en gasto social y una inversión histórica. Eso lo pagan los impuestos. Para eso sirven. Al impuesto a los ricos lo ha llamado la coalición “Impuesto de Solidaridad”. A la derecha le ha disgustado el nombre. Por qué será. Porque ellos no son solidarios, son más de la competitividad de todos contra todos. Los impuestos son lo contrario: cooperar todos con todos. Los que más tienen con los que menos.