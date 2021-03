El Gobierno central prevé presentar antes de agosto en Bruselas el borrador del plan nacional para la aplicación de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en la comparecencia en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados la 'hoja de ruta' sobre la que trabaja el Gobierno para lograr el acuerdo de la Política Agrícola Común (PAC) y que prevé poder depositar en Bruselas el borrador del plan nacional antes del mes de agosto y presentarlo oficialmente a final de 2021 o a principios de 2022, con suficiente tiempo para hacer los desarrollos legislativos y técnicos, antes de la aplicación de la nueva PAC el 1 de enero de 2023

Planas solicita al comisario europeo de Agricultura fondos suplementarios para apoyar al sector del vino

Saber más

Así lo ha trasladado Planas a los diputados y ha apelado a la unidad de las 17 comunidades autónomas para alcanzar en la negociación un acuerdo "nacional" y un reparto "más justo" para agricultores y ganaderos en la aplicación en España de las ayudas de la PAC. No obstante, se ha mostrado "optimista" en alcanzar este "gran acuerdo nacional" en España en un proceso que espera que sea "claro y transparente". "Tenemos todos los mimbres necesarios para alcanzar un acuerdo nacional que sea bueno para agricultores y españoles", ha indicado.

"Todos debemos dar un paso adelante y ser generosos, y al mismo tiempo no utilizar este debate, que preocupa a agricultores y ganaderos, para sembrar falsos cálculos y noticias. No hay que crear más inquietud que la existente. No podemos manipular y no contar la verdad", ha recalcado.

De esta forma, el titular del ramo tiene previsto reunirse durante el mes de abril con cada representante de las Comunidades de forma individual para conocer sus propuestas y posteriormente convocar para la segunda quincena de mayo una Conferencia Sectorial Extraordinaria en la que lograr un acuerdo de cómo aplicar la PAC en España. "Soy optimista y por encima de las ideas y colores políticos, confío en las posibilidades de alcanzar un buen acuerdo para agricultores y ganaderos", ha señalado.

Planas ha recordado que entre los temas a los que se deberá dar respuesta durante estas negociaciones figura la definición de agricultor genuino, en la que se deberá tener en cuenta el caso de los pequeños perceptores de ayuda y la simplificación de las regiones de pago, entre otros.

En lo que se refiere a los jóvenes agricultores, Planas ha propuesto que se destine al menos el 2% primer pilar para facilitar su incorporación a la actividad agrícola y ganadera, al tiempo que ha recordado el compromiso del Gobierno por reducir la brecha de género en el medio rural.

Respecto a los temas relacionados con las ayudas asociadas, Planas ha señalado el "amplio consenso" entre las regiones, mientras que en lo relativo a los programas sectoriales y específicos, que ya existen para el vino y las hortalizas, estudia que se pueda ampliar a la flor cortada y planta ornamental, que ha sido solicitada por algunas Comunidades, y se podría incluir a algún otro sector.

Hasta que entre en vigor la nueva PAC, para 2021 y 2022 ha habido que asegurar que agricultores y ganaderos puedan seguir percibiendo los apoyos de la PAC, ha explicado Planas en referencia al real decreto de transición, que cumple con las recomendaciones de la Comisión Europea que ha instado a España a continuar con la convergencia.

Planas se ha mostrado abierto a debatir acerca del proceso de convergencia para la nueva PAC, incluyendo -en el acuerdo global- la prevista para 2022.