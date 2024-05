Las previsiones apuntan a una cosecha de 3,4 millones de toneladas de cereales en Castilla-La Mancha, el triple de 2023

La cosecha de cereales en Castilla-La Mancha llegará a los 3,4 millones de toneladas, según las primeras estimaciones realizadas por Cooperativas Agrarias de España realizadas cuando ya en el sur de la región está comenzado las siegas que se generalizarán en las próximas dos semanas.

Con estas cifras, la región se situaría en esta campaña en la segunda productora, sólo por detrás de Castilla y León, cuya producción superaría los 7,5 millones de toneladas. Para toda España, Cooperativas Agroalimentarias confirma una cosecha de 20 millones de toneladas de cereales.

A pesar del “magnífico rendimiento medio previsto para 2024 de 3,69 toneladas/hectáreas”, según Cooperativas, la producción de cereales para todo el país se ha reducido en 500.000 hectáreas en comparación con la media desde 2018, con lo que la cosecha se estima en 20 millones de toneladas. Sin embargo, para Castilla-La Mancha, con una superficie que puede rondar el 1.270.000 hectáreas de cereales, la previsión de cosecha se ha situado sobre la media de los últimos 4 años y triplica la que se obtuvo el pasado año cuando apenas se superó el millón de toneladas debido a la intensa sequía que afectó a la región y que se calificó de “desastrosa” por el sector productor.

Ya en el estudio publicado por COAG la semana pasada y que recogió AgroalimentariaCLM, las buenas perspectivas productivas se deben a las lluvias de la pasada primavera.

Así, en el arranque de la cosecha de cereales los servicios técnicos de las cooperativas prevén unos muy buenos rendimientos a nivel nacional de 3,69 toneladas por hectárea. A nivel regional el rendimiento medio es más bajo, cerca de 2,7 toneladas por hectárea, puesto que la región castellanomanchega es tradicionalmente menos productiva que las comunidades más al norte, y por la falta de agua extrema que ha sufrido la parte este de la región en esta campaña, aunque el inicio de la primavera fue muy lluvioso en el resto de Castilla la Mancha. Si bien abril y mayo se han presentado secos y con algún episodio de calor que ha rebajado las previsiones iniciales del mes de abril

A nivel nacional, y por cultivos, en trigo blando se alcanzarán los 6,3 Mt, en cebada 7,7 Mt, en maíz los 3,6 Mt, seguidos de los 0,9 Mt en trigo duro (durum), los 0,74 Mt de avena para grano, los 0,67 Mt de triticale y los 0,215 Mt de centeno.

Cereales en secano

España es un país de secano, el 85 % de la superficie dedicada al cultivo del cereal se encuentra bajo este tipo de cultivo. Según los datos de AEMET, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2023 hasta el 21 de mayo de 2024 es de 534 mm, lo que representa alrededor de un 6 % más que el valor normal correspondiente a dicho periodo.

Pero a nivel regional, en cuanto a la precipitación, el mes de abril en el conjunto de Castilla la Mancha ha sido extremadamente seco, con una precipitación media de 4.2 l/m², y mayo no le va a la zaga. En cuanto a las temperaturas en abril en la región, han estado por encima de sus valores normales (periodo de referencia 1991 a 2020), con una temperatura media en la Comunidad de Castilla la Mancha de 15.5 º C, y una anomalía de la temperatura de 3.6 º C, aunque con heladas en la zona más al norte de Guadalajara.