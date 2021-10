UPA, dispuesta a dar la batalla para que los pastores tradicionales no queden expulsados de las ayudas de la PAC

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha está dispuesta a dar la batalla para conseguir que los pastores tradicionales no sean expulsados de la nueva Política Agraria común (PAC) y sufran una merma en las ayudas que incluso suponga su expulsión del sistema.

Según ha expuesto Julián Morcillo, secretario general de la organización agraria en la región, en una rueda de prensa convocada para analizar la última sectorial de Agricultura celebrada para intentar cerrar el Plan Estratégico Nacional, se puso de manifiesto que en torno a 1500 ganaderos de extensivo, los ganaderos que no tienen tierras de pasto, los ganaderos en extensivo que pastan en tierras de barbecho y rastrojeras de agricultores “se van a llevar un verdadero palo”, ha señalado.

“Una situación que creemos que es denunciable. Se trata de un tipo de explotación muy pegada a nuestra tierra, son los ganaderos, nuestros pastores tradicionales que muchos casos no tienen tierras de pastos, lo que hacen es pastar las tierras de barbecho y rastrojeras de los agricultores. Se quedan en una situación muy complicada como no seamos capaces de convencer al Ministerio y a la Consejería que hay que poner alguna ayuda adicional encima de la mesa. Parte de ellos van a ser expulsados de su actividad y sería muy duro que este modelo, que son el referente de nuestros quesos y cordero manchego, se pudieran ver expulsados por esta PAC”, ha manifestado.

Así, Morcillo ha señalado que aunque, “el ministro nos decía que se han diseñado los ecoesquemas para que todos agricultores y ganaderos tengan la opción de elegir uno, no es cierto; hay un tipo de ganadería que no tiene la opción de acceder al ecoesquema y eso significa que no van a poder optar a una ayuda que representa el 23% de las ayudas directas”.

Pero además, el diseño de las nuevas ayudas complica también el acceso de estos ganaderos a otras ayudas. Así, son ganaderos que “al no tener base territorial o muy poca tampoco van a verse compensado con el pago redistributivo y no van a poder acceder a esta ayuda o va a ser una forma insignificante”, ha señalado el responsable de UPA.

Además, hay, en el diseño planteado para los escoesquemas por el Ministerio, uno denominado ‘pastoreo’ pero esto “nos complica con las ayudas agroambientales que tenemos en Castilla-La Mancha”, ha señalado Morcillo. La propuesta de agroambientales que hay en la Comunidad no incluye las que hoy están cobrando nuestros ganaderos, una agroambiental de pastores que significa hasta 6000 euros por explotación, por lo que también dejarían de percibir esta ayuda”, ha asegurado.

Pero además, en la convergencia 2023-26 por las características de estas explotaciones van a sufrir una pérdida importante.

Así, UPA ha solicitado al Ministerio que dentro de lo que es la compensación para esta ganadería se incremento las ayudas asociadas de manera que en las ayudas asociadas llegue a compensar la pérdida de ayudas que van a sufrir y a la Consejería de Agricultura que dentro de las ayudas agroambientales que haya una que aborde esta situación y que compense a estos ganaderos.

Esta misma situación afectaría también a ganaderos de Murcia, Castilla-León y Andalucía, según ha señalado.

Análisis de la sectorial

El responsable de UPA ha hecho también una análisis de cómo está en estos momentos los planteamientos dentro del Plan Estratégico de la PAC. “Las cuestiones importantes prácticamente están cerradas, entre ellas la definición de agricultor activo, la mayoría de los pagos directos, el sistema de derechos, y las regiones productivas, que al final se van a quedar en 20”, ni las 50 actuales ni las 5 que pedía Castilla-La Mancha.

“Hay algunos detalles que nos gustan en cuanto al pago redistributivo, como la ayuda directa a las primeras hectáreas ya que la última modificación que se hizo va más acorde con nuestro posicionamiento. No nos gusta la ultima modificación a las ayudas asociadas, que sean lineales para todas las hectáreas”, ha manifestado.

En cuanto a los ecoesquemas, y aunque considera que hay algunos avances positivos, hay otros con los que no están de acuerdo, porque considera que podría estar produciéndose una “regionalización encubierta a la hora de establecer distintos niveles de ayudas si era secano humedo o seco o dependiendo del tipo de regadío, intentando apoyar a explotaciones de algunas zonas muy definidas”, ha señalado.

Entre lo que le parece positivo dentro de los ecoesquemas está el modelo a que se podrán acoger las tierras de labor, ya que el Ministerio “ha definido muy bien lo que es la ayuda a la rotación de cultivos lo que va a permitir a muchos acogerse y ha incorporado en el caso de cultivos permanentes la reserva de una franja no productiva, de esa manera nuestros agricultores con cultivos peramente van a tener tres opciones para acogerse a los ecoesquemas”, ha manifestado.

También “nos gusta es que al final dentro de cada grupo de cultivos van a cobrar por el ecoesquema que finalmente decidan nuestros agricultores y ganaderos, lo mismo”, ha manifestado.