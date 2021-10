El alcalde de Cabanillas responde a las acusaciones de Ecologistas: "Están plagadas de falsedades e inexactitudes”

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha respondido a Ecologistas en Acción, señalando que sus declaraciones están "plagadas de falsedades e inexactitudes”. El edil ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas aprobó el 27 de septiembre, sin votos en contra, una operación para desafectar un pequeño terreno de titularidad municipal por el que discurría un antiguo camino, ya inexistente, en el entorno de la finca de Valbueno.

Según señala, el terreno "en su día" albergó un trozo de un sendero que antaño unía Usanos con Alcalá de Henares. "Pero la realidad es que este camino ya no existe en la actualidad: su trazado hace décadas que está desaparecido, se encuentra totalmente rodeado de una finca privada, y ni siquiera tiene continuidad antes o después del término municipal, por lo que ni tiene ni puede tener ningún tipo de uso público".

En cuanto a las acusaciones de ilegalidad, explican que cuentan con "todos los informes técnicos y jurídicos favorables de los urbanistas del consistorio, que son además quienes han determinado el precio que debe fijarse". “Ni el mecanismo técnico utilizado, ni el precio que se fija, responden a una decisión política, sino que es algo que establecen los técnicos y jurídicos con criterios profesionales, y en función de la normativa actual”, señala Salinas.

Por otra parte, señala que la cantidad que denuncia la organización ecologista es un precio "meramente instrumental, no el precio definitivo, que podrá ser ese u otro, ya que el procedimiento todavía no ha dado el paso de acordar la enajenación o el alquiler, sino que está en la fase inicial de desafección". “La desafección de antiguos caminos es un mecanismo expresamente recogido en la Ley y en nuestras propias ordenanzas municipales, en contra de lo que dice Ecologistas en Acción”, explica también el primer edil.

El alcalde también ha explicado que esta operación, en fase inicial actualmente, se inicia a instancias del propietario de la parcela que rodea al antiguo camino. Este particular ha planteado desarrollar en su terreno un proyecto de energías renovables, y solicitó por los cauces legales poder comprar la pequeña franja de terreno municipal sin uso que se encuentra en su interior, para que esta no partiera en dos la inversión. “En el Ayuntamiento nos pareció sensato que, dado que el terreno no tiene uso, y que es un camino que ya no existe, pueda ser arrendado o vendido en el futuro, siempre siguiendo los trámites establecidos para este tipo de operaciones, y al precio que marca la Ley. Se trata de un proyecto de inversión en Cabanillas, basado en energías sostenibles, y lo vemos como una operación positiva”, explica García Salinas, quien también comenta que Ecologistas en Acción "falta a la verdad" en su nota cuando dice que la planta fotovoltaica en cuestión ya está aprobada: “El proyecto está aún en fase de tramitación”, aclara.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que "la falta de fundamentos" de la denuncia de Ecologistas en Acción "queda evidenciada" en su propio comunicado a los medios, porque han remitido junto a la nota unas fotografías que ni siquiera se corresponden con el terreno que se va a desafectar. “La verdad es que hasta cierto punto lo entiendo; como el camino no existe, no han sido capaces de encontrar qué zona tenían que sacar en sus imágenes”, dice Salinas.

El primer edil recuerda que, además de los informes técnicos favorables, existe también un consenso político prácticamente unánime con esta operación: fue votada por todos los concejales del Ayuntamiento, de todos los grupos políticos, con la única excepción del representante de Vox, que se abstuvo. No hubo ningún voto en contra. “Si la desafección fuera opaca, ilegal, o tuviera cualquier atisbo de irregularidad, como plantea Ecologistas en su nota, estoy seguro de que alguien en la oposición hubiera planteado alguna duda. Pero aquí todos tenemos claro que es una operación legal, ajustada a la normativa, y por eso tiene los votos favorables de casi todo el espectro político, desde Unidas Podemos al PP, pasando por el PSOE y por los ediles no adscritos, antes en Ciudadanos”, recalca.

“Lo que no puede pretender Ecologistas en Acción es imponer sus particulares criterios a la voluntad popular de Cabanillas, que está expresada en sus representantes municipales. Les recuerdo una vez más que Ecologistas en Acción, al contrario que la corporación, es una entidad que no se representa más que a sí misma”, explica el edil.