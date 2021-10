Ecologistas en Acción denuncia la venta de un camino público por "0,15 euros el metro cuadrado" en Guadalajara

Ecologistas en Acción y el Grupo Local de WWF/España en Guadalajara han denunciado que el Ayuntamiento de Cabanillas quiere "desafectar y vender un camino" que ya tiene, aseguran, "comprador adjudicado". Esto, explican, a pesar de que una ordenanza municipal lo protege, por lo que afirman que el Ayuntamiento "estaría incumpliendo su propia normativa".

Las organizaciones relatan que en el pleno municipal del día 27 de septiembre del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se aprobó la desafectación del camino vecinal histórico de Usanos a Alcalá de Henares, "por el único motivo de que "no existe porque lleva ocupado más de 70 años". El precio, recalcan es de 0,15€ el metro cuadrado, y con una superficie de 5.025 metros cuadrados lo que supondrá un ingreso a las arcas públicas de 754€.

Tras la celebración de dicho pleno, el Ayuntamiento de la localidad explicaba que la desafectación del terreno era la petición de "un particular" y que se trata de un "antiguo camino, ya inexistente" en el entorno de la finca llamada Valbueno. "Se trata de una pequeña franja de terreno, que según los planos oficiales, en su día albergaba un trozo de un sendero que unía Usanos con Alcalá de Henares. Sin embargo, este camino no existe en la realidad actual, y según los estudios técnicos no hay siquiera rastro del mismo en al menos los últimos 70 años, ya que no tiene continuidad por ninguno de sus extremos, y está rodeado de una propiedad privada". Es por eso que el Ayuntamiento vende la finca, para poder desarrollar "una inversión en energías renovables que han planteado".

Además, señalaba que la operación cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, y "ha sido respaldada por todos los grupos políticos de la corporación, con la excepción de Vox, que se ha abstenido". "Si hubiera algo ilegal, turbio o ilícito, la oposición habría puesto el grito en el cielo", explican fuentes municipales.

Protección de los caminos

"Los caminos públicos constituyen la infraestructura que permite a los ciudadanos, vivan en la ciudad o en el campo, ejercer los derechos constitucionales fundamentales de circular y disfrutar del medio ambiente y constituyen un patrimonio cultural de primer orden, además se están constituyendo en algunos lugares como un recurso económico importante para los municipios", reflexionan desde las organizaciones. Además, señalan que la "propia ordenanza municipal sobre caminos del año 2010 del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo reconoce a los caminos rurales como bienes de dominio y uso público, por lo que son inalienables, inembargable e imprescriptibles, y obliga al propio ayuntamiento a la defensa de su integridad y recuperación, obligación que a pesar el tiempo transcurrido desde su ocupación nunca ha realizado".

Y de este modo, señalan que el camino vecinal figura en el catálogo de bienes públicos del Ayuntamiento como bien demanial (bien de dominio público para uso general y disfrute colectivo), actualmente está en el catastro, y viene ya reflejado como camino en planos históricos del IGN por lo menos desde el año 1879.

La acción de desafectación pretende vender el camino ante la inminente construcción de una planta solar fotovoltaica, ya aprobada, en la parcela por donde transcurre el mismo, lo que obligaría a mantener la libre circulación por el mismo. También recalcan que se está estudiando emprender las acciones legales "necesarias" para revertir el acuerdo alcanzado en pleno.