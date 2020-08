La alcaldesa de Alcázar de San Juan: “El juez no va a meter a nadie en la cárcel por llevar mascarilla”

En el contexto de revuelo y confusión que se vive en la ciudad de Alcázar de San Juan, su alcaldesa, Rosa Melchor, ha querido hoy hacer un llamamiento al “sentido común” confiando en que la ciudadanía “seguirá siendo responsable” cumpliendo las medidas de protección para evitar contagios. “Lo primero es la salud, por lo que tenemos que cuidar y cuidarnos aplicando el sentido común”, ha manifestado en declaraciones a la Cadena Ser.

Un juzgado tumba la prohibición de fumar y el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio de Alcázar de San Juan

Rosa Melchor ha valorado la situación de Alcázar de San Juan tras haber sido declarada zona de transmisión comunitaria por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el rechazo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Ciudad Real de cinco de las medidas sociosanitarias decretadas para controlar y frenar los nuevos brotes de coronavirus.

La regidora considera que el juez de guardia que no ratifica esas medidas de la resolución de Sanidad, como el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio o la prohibición de fumar en las terrazas, independientemente de la distancia, “seguro que tiene como objetivo salvaguardar la salud pública”. “Pero también digo que el juez no va a meter a nadie en la cárcel por llevar mascarilla o por cumplir las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Sin embargo el virus sí puede llevar al hospital o al cementerio a quien no las cumpla”, ha subrayado.

Las medidas especiales propuestas por la Delegación Provincial de Sanidad que entraron en vigor el pasado viernes con una vigencia de dos semanas son “una oportunidad para cortar la propagación del virus y encarar un mes de septiembre normalizado”.

Durante el fin de semana los locales de ocio nocturno han estado cerrados (esta medida sí la avaló el juez) y los locales de hostelería han cerrado sus puertas a la 1.00. Se han suspendido eventos deportivos y culturales públicos y privados y cerrado recursos culturales como los museos o las zonas de juego infantil. También se ha suspendido el mercadillo para este lunes y el próximo.