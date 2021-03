El presidente del Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha abandona el partido: "Con la actual dirección vamos al fracaso"

Alejandro Ruiz, presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha ha oficializado su salida del partido y el abandono definitivo de la política que se producirá después del Pleno que se celebra este lunes en el Parlamento regional.

“No me voy a ningún partido, ni a ninguna agrupación de electores de nada. Me voy a mi casa, a ejercer la abogacía en la empresa privada” y ha anunciado que dejará el acta parlamentaria.

En su salida ha negado discrepancias con el “equipazo”, decía, de Ciudadanos en el Parlamento regional, “un grupo muy potente, muy fuerte del se tienen que sentir orgullosos los castellanomanchegos” para cargar en cambio contra la dirección nacional.

“Ciudadanos es un partido necesario, pero no con las personas que ahora lo dirigen”, a las que ha calificado, sin citar nombres, de “torpes, con falta de autocrítica, exceso de soberbia y muy poca inteligencia en las decisiones que han llevado a cabo”.

Se ha referido a lo ocurrido en la Región de Murcia. “Una novatada que se ha pagado por el desconocimiento absoluto por parte de los cargos electos y orgánicos. En una pandemia no se pone uno a cambiar cromos. Eso evidencia que no hay nadie a los mandos de Ciudadanos”, decía, para añadir que “en Murcia el tiro nos ha salido por la culata, nos ha volado la cabeza y nadie ha pedido perdón, nadie ha dado explicaciones”.

Ya había pasado antes en Catalunya en su opinión. No solo por el “desastre” en la campaña electoral sino porque, decía, “cometimos un grandísimo error” y fue la sustitución de Lorena Roldán por Carlos Carrizosa.

Aunque no ha citado en ningún momento a Inés Arrimadas, ha subrayado en varias ocasiones su decepción. “Con la actual dirección vamos al fracaso. En vez de pensar en por qué la gente buena se va, la criminalizan. Eso nos debe hacer reflexionar sobre por qué funcionan así los partidos. Estamos teniendo los mismos errores que otros a los que hemos criticado”.

"Hay un señor, Pablo Sarrión, que me veta y también a mi compañera Úrsula”

Alejandro Ruiz fue delegado territorial del partido con Albert Rivera al frente de la formación nacional. Tras su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara en la pasada legislatura dio el salto a las Cortes regionales como diputado.

La marcha de Rivera también coincidió con su salida de la dirección regional, en la que fue sustituido por Carmen Picazo, la actual coordinadora autonómica.

Ruiz hablaba de la “vergüenza” que le han producido los acontecimientos de los últimos días en varios puntos del país y de una situación nacional que “se arrastra al trabajo, al día al día en la región. Llevaba un tiempo que no estaba trabando a gusto, que no daba todo lo que podía dar de mí y lo mejor es irse a casa y trabajar de forma respetable”.

Durante su explicación desvelaba que como presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes regionales “ya no superviso las cuestiones que aquí se traen” porque “hay un señor, Pablo Sarrión, que me veta y también a mi compañera Úrsula”, en referencia a la diputada por Ciudad Real, Úrsula López. “Hay una purga nacional y yo soy una de esas personas”.

“El Grupo Parlamentario no marca las líneas políticas, sino que lo hacen otras personas”, en alusión a Pablo Sarrión -de origen albaceteño pero llegado desde Madrid- que se incorporó como secretario autonómico de Comunicación el partido el pasado otoño. “Le recuerdo diciendo que teníamos que estar a los votos y no a las políticas sociales que venía trayendo a las Cortes mi compañera Úrsula”.

“Que venga una persona de Madrid, que conoce Castilla-La Mancha de visita y que diga que tengamos que estar a los votos y no a mociones de tipo social…”, criticaba Ruiz quien ha terminado diciendo que "si yo soy el problema y algunos les molesta que siga en Ciudadanos, me voy a otro sitio a ganarme el pan. Aquí no me lo estaba ganando”.

Sobre quién le sustituirá en el Parlamento regional ha dicho desconocer la decisión que se tomará. “Seguro que lo hará muy bien. Las listas iban llenas de profesionales para cumplir su labor en las Cortes”.

En todo caso, la siguiente en la lista era Esther Marco, hermana del actual teniente de alcalde de Guadalajara, Israel Marco. En aquella ciudad, el PSOE gobierna en coalición con Ciudadanos. Poco después de las elecciones municipales, en septiembre de 2019, Esther Marco presentó su dimisión tras conocerse que había sido contratada como asesora del Grupo Municipal.

Tras Esther Marco, los siguientes en la lista electoral que Ciudadanos presentó a los Comicios de 2019 eran Javier Sevilla Navarro, Beatriz Heredia Benéitez y Fernando Sáenz Anaya.

Fuentes de Ciudadanos Castilla-La Mancha han confirmado a elDiarioclm.es que la decisión sobre la persona que sustituirá a Ruiz se tomará "en breve", aunque no se han facilitado fechas. El secretario autonómico de Comunicación, Pablo Sarrión, ha declinado hacer comentarios a este periódico.