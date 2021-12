Archivado el proceso contra el director de la residencia Elder en la que fallecieron 76 ancianos

El juez titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Tomelloso, en Ciudad Real, ha archivado el procedimiento seguido contra el director de la residencia Fundación Elder, José Manuel Sampedro en la que fallecieron 76 ancianos en los inicios de la pandemia de COVID-19.

Las familias han expresado su "tremendo dolor" por la decisión judicial "cuando todas las pruebas que existen han acreditado los hechos que detallamos en nuestra denuncia", explican en un comunicado.

"Nos damos crédito a esta decisión judicial", dicen los familiares que, aunque respetan la decisión, añaden que "no podemos aceptar que se nos diga que los fallecimientos de nuestros familiares que ocurrieron en la residencia Elder se debió a un 'cumulo de circunstancias desafortunadas'. Ni tampoco que las instrucciones que el Ministerio de Sanidad elaboró para proteger a los ancianos en las residencias eran básicamente eso, recomendaciones”.

Califican la decisión judicial de "apresurada, incomprensible y extraña" y anuncian que se va a recurrir el archivo del procedimiento, "al considerar que se trata de una decisión injusta. Queremos que se sepa lo que realmente ocurrió, que se investigue de principio a fin" lo que ocurrió y "cómo gestionó su director la lucha contra la pandemia que se llevó a nuestros familiares".

Y es que, en su denuncia consideran que "el director de la residencia presuntamente habría cometido varios delitos, como puede ser homicidio imprudente y omisión del deber de socorro" y en su opinión se debió a que "no quiso adoptar ningún protocolo de actuación para proteger a nuestros familiares frente al coronavirus, pese a haber sido requerido para ello en varias ocasiones por sus trabajadores, y también pese a estar obligado a llevarlo a cabo ya desde el mes de febrero de 2020 y 5 de marzo, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad".

"Lo que ocurrió en Elder no pasó en ninguna residencia de España; de hecho, tuvo que ser intervenida por el SESCAM, siendo la única sancionada por la administración según manifestó la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", recuerdan los familiares.

Las residencias de la región habían adoptado por aquel entonces un protocolo sanitario para proteger a los ancianos. "El resultado fue que el virus apenas impactó en las mismas", dicen las familias, pero "por desgracia, la residencia Elder no adoptó ninguno, y las consecuencias fueron que murieron 76 usuarios" sin que, añaden, sepan "por qué no se quiso adoptar un protocolo de actuación que hubiera evitado la muerte de nuestros familiares. Y mucho menos podemos entenderlo cuando los propios trabajadores se lo habían pedido en varias ocasiones desde febrero del 2020, cuando el Ministerio de Sanidad lo exigía obligatoriamente y cuando las demás residencias ya lo estaban aplicando".

También recuerdan que no se les permitió sacar a sus familiares "porque no atendían al teléfono, es decir, no tuvimos ninguna opción de salvarlos".

Dicen haberse sentido "solos" durante la investigación de "unos hechos tan graves como estos, pues únicamente nosotros hemos sido quienes hemos ejercido la acusación" y dicen "echar en falta" una labor de investigación más exhaustiva por parte de la Fiscalía, "pues no ha comparecido en varias declaraciones que se hacían en el juzgado, ni siquiera a la declaración del director del centro. Nos extrañó esta postura, tenemos que respetarla, pero no podemos compartirla".