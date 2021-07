Juicio contra el director de una residencia con decenas de muertos por COVID-19: "No adoptó ninguna medida de protección"

Este martes ha arrancado en Tomelloso el juicio en el que acude como investigado el director de la residencia de mayores Fundación Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, que se enfrenta a posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión al frente del centro sociosanitario en los primeros meses de la pandemia.

El abogado de las ocho familias denunciantes, Miguel Polo, ha señalado en declaraciones a los medios antes de arrancar la declaración de Sampedro que la denuncia vino motivada por el hecho de que esta residencia "no adoptó ninguna medida de protección" para proteger a sus residentes.

"La respuesta que queremos obtener es por qué en esta residencia no se adoptó ningún protocolo para proteger a sus usuarios cuando otras residencias sí lo estaban haciendo", ha señalado, apuntando que en la residencia de mayores más próxima a Elder sólo murieron ocho personas, mientras que en este centro los fallecidos se elevaron a 75.

"Sácame de aquí, me matan"

El portavoz de las familias denunciantes, Francisco Javier Moreno, ha relatado su experiencia después de que su padre nonagenario falleciera en el mes de marzo del pasado año.

"Llamé el día 6 de marzo, me dijeron que mi padre tenía fiebre y tos, cuatro días después me dicen que ya come, y el día 27 me hacen una videollamada y mi padre era sólo piel y huesos. Me dijo: 'Javi, sácame de aquí, que me matan'. Y esas fueron sus últimas palabras", ha afirmado.

Los trabajadores apoyan al director

La actual gobernanta de la residencia y portavoz de los trabajadores, de su lado, ha querido salir en defensa de la gestión del imputado. "La pandemia no es culpa de nadie, hay que apoyarle. Sabemos que las familias lo están pasando mal, pero si hay que buscar culpables hay que remontarse más atrás", ha dicho.

Según su testimonio, la actuación mantenida en el centro durante los peores meses de la pandemia fue la correcta. "En toda España ha sido igual, no podíamos hacer otra cosa. La residencia es una residencia, y si algún familiar se pone malo, se va al hospital, la culpa no es nuestra", ha reiterado.

En las puertas del juzgado, familiares de las víctimas y trabajadores han protagonizado un encontronazo a cuenta de la responsabilidad o no de la gestión de la dirección del centro durante los primeros meses de pandemia.