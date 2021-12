La artista toledana Pilar Moxó presenta su primer disco, 'Nacer': "Siempre he querido hacer mis propias canciones"

'La niña de ayer', 'Flores blancas', 'Me da igual' o 'Crecer' son algunos de los singles que forman parte de 'Nacer', el recién estrenado disco de la artista Pilar Moxó. A sus 21 años esta joven toledana que lleva más de la mitad de su vida dedicada a la música presenta un primer álbum de canciones que "llaman mucho la atención", con "giros melódicos y armonías" ligadas al pop-indie que ha compuesto así "por naturaleza".

Desde las 00.00 horas de este viernes, 'Nacer', que cuenta también con un single homónimo, se puede escuchar en plataformas digitales y este sábado, 18 de diciembre, se podrá oír por completo en el concierto que Moxó va a ofrecer -de manera gratuita- en la Sala Thalía.

Se trata de un trabajo para el que la artista toledana se ha sacado sus "propias castañas del fuego" invirtiendo su propio dinero ya que no ha tenido "el privilegio ni la oportunidad" de poder trabajar con una discográfica. "La elaboración ha ido en crescendo. No me imaginaba que iba a llegar a sonar tan bien todo, ni que iba a conseguir una imagen tan profesional", señala en una entrevista con este medio con motivo de la presentación de su primer disco.

Pregunta: ¿Cómo se inicia este proyecto personal?

Respuesta: 'Nacer' se pone en camino cuando empiezo a tener un poco más de tiempo para mí misma y eso me lo dio la cuarentena. Siempre había querido componer pero nunca había encontrado el momento y empecé a componer canciones. De hecho, ninguna de las del disco la he tirado. siempre han sido modificaciones.

¿Qué cuentas en este trabajo que también se ha ido pudiendo conocer en parte a lo largo de los últimos meses? ¿El pop-indie es el estilo en el que encuadrarías tu música?

Los singles han ido saliendo poco a poco durante un año y creo que son canciones que llaman mucho la atención, ya sea musical o visualmente. He podido contar con un equipo impresionante de personas que han estado trabajando codo con codo. Se invierten muchas horas pero el esfuerzo merece la pena.

A la hora de componer me salen giros melódicos y armonías muy característicos de este estilo. No es que haya querido hacer un primer disco así, sino que mi forma de componer es así por naturaleza.

Comentabas en una entrevista anterior con este medio que no ibas a publicarlo a través de una discográfica. ¿Cómo ha sido la grabación y la edición del disco?

No he tenido el privilegio ni la oportunidad de trabajar con una discográfica. Es por eso que me he tenido que sacar las castañas del fuego yo sola invirtiendo todo con mi propio dinero. Sacar un disco ha sido la cosa más importante que he hecho en el año y que me ha hecho crecer como artista y como persona, nunca mejor dicho.

La elaboración ha ido en crescendo. No me imaginaba que iba a llegar a sonar tan bien todo, ni que iba a conseguir una imagen tan profesional. Estoy muy orgullosa del equipo que me ha acompañado en todo este proyecto y siempre queriendo aprender más y más de este mundo.

Estos últimos meses has podido ofrecer conciertos y colaborar con otros artistas como Pole o Zian, entre muchos otros. ¿Cómo valoras esta etapa?

Los conciertos son lo mejor. Me encanta la puesta en escena y realmente me siento cómoda delante de la gente. Siempre intento ir a todos aunque ahora con el disco he estado un poco menos activa. Además te sientes muy bien cuando valoran tu trabajo y quieren conocerte, te piden fotos, firmas etc. Yo estoy encantada de hacer feliz a la gente con eso.

Considero que soy una persona con mucha suerte y que sabe aprovechar los momentos, mejor o peor, pero al final se acaban aprovechando y es lo que hay que hacer.

¿'Quédate conmigo' ha sido un trampolín para darte a conocer como artista? Alcanza más de 9 millones de visualizaciones en Youtube y casi 40 millones de reproducciones en Spotify.

Por supuesto. Desde pequeña llevo dedicándome a la música, pero sin esa canción a lo mejor no me hubiera visto motivada para hacer mis propias canciones, aunque siempre he querido hacerlas, pero ha sido ese uno de los motivos por los que me he visto motivada para hacerlo.

Esas cifras son una barbaridad. cuando llegamos al millón, Andrés (Pole) y yo estábamos flipando. Pues imagínate ahora todo lo que ha traído. Pura felicidad y muchas oportunidades.

Vas a participar también en el proyecto 'Música por el Tajo'. ¿Por qué has decidido unirte a esta iniciativa? ¿Ya sabes con qué tema vas a colaborar?

Me encantan los proyectos que ayudan a mejorar la sociedad y el entorno en el que nos encontramos. Muchas veces nos olvidamos que tenemos que cuidar el medio ambiente y el estado del Tajo lo damos por alto porque lo vemos como una batalla perdida. Eso debería cambiar y entre todos seguro que podemos hacerlo.

Quiero componer una canción desde cero, cuando me sienta realmente inspirada en este tema y empezaré a trabajar en ella en cuanto empiece el año.

En la actuación del sábado en la Sala Thalía vas a tocar con cuatro músicos y también hay tres artistas invitados en el evento. ¿Qué significa este concierto para ti?

¡Ya no queda nada y yo me muero de los nervios! Me encanta la música en directo y he apostado por hacerlo así. Tiene otra sensación, otra magia… no tiene nada que ver. Dar un concierto el día después del estreno de tu disco es un regalo y encima gratis en mi ciudad.

Desde aquí quiero dar las gracias de corazón al Ayuntamiento de Toledo y en especial a la Concejalía de Juventud por darme esta oportunidad. En Toledo hay mucho artista local y siempre estáis pendientes de nosotros. Espero veros a todos allí el sábado y que acabéis el año de la mejor manera. ¡Feliz Navidad a todos!