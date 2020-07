Las ayudas a la conciliación podrán ser de un 20% más, si las solicita un hombre

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha aprobado un nuevo decreto de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, por un montante total de un millón de euros. El objetivo es "favorecer la conciliación" familiar y laboral, para los cuidados de hijos, hijas, mayores y personas dependientes. Está dirigido a las personas que decidan reducir su jornada laboral o pedir una excedencia, así como para quienes decidan contratar a personas para el cuidado de su familia. La medida es perceptible de ampliarse en un 40%, según la demanda.

En este sentido, hay dos líneas de ayudas, por un lado para las personas que hayan pedido una excedencia o una reducción de jornada de más del 25%, que podrán recibir entre 250 y 500 euros al mes, en función de la renta per cápita familiar. La excedencia no podrá ser de menos de 30 días naturales y las ayudas crecerán en un 30% en el caso de familias numerosas, monoparentales o con dependientes, o en el caso de mujeres víctimas de violencia de género. Por otro lado, está la línea de ayudas para la contratación en el sistema especial para empleados del hogar, que puede ir de los 100 a los 700 euros al mes, según la renta per cápita y que se irá regulando por tramos.

También se bonificará la primera línea de ayudas con un 20%, si el solicitante es un hombre. De este modo, aseguró la consejera Patrica Franco, se pretende "contribuir a la igualdad" y corregir el sesgo de género que suele existir a la hora de pedir una excedencia. En el caso de la contratación de personas en el sistema especial del cuidado del hogar, debe ser para menores de hasta 14 años o para familiares hasta segundo grado. "Mientras más contratación, mayor ayuda", aseveró la consejera. Igualmente, advirtió de que sí los solicitantes ya pidieron excedencia durante el estado de alarma y hasta que se publicó el decreto, sólo tendrán un mes para solicitar dichas ayudas.

La consejera recalcó que desde su departamento se han aprobado ayudas desde la implantación del estado de alarma por más de 120 millones de euros, las que incluyen 80 millones para autónomos y micropymes, para material de protección para hostelería y comercio o para garantizar el alojamiento y el desplazamiento de los que trabajan en campañas agrícolas. "Seguiremos funcionado para ser reactivos y adaptarnos, concretamente en los esctores más afectados, como el turismo y la hostelería", aseveró.

Justamente el día que se cumplen cuatro meses de la declaración del estado de alarma, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha advertido de que las previsiones de la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se han endurecido en relación a la caída económica, endureciendo incluso las previsiones comunicadas por parte de la Comisión Europea. "Nos tiene que hacer estar más alertas que nunca, la incertidumbre es inevitable", aseguró.