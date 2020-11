El Ayuntamiento de Orea presenta dos denuncias ante la Fiscalía de Guadalajara para frenar el traslado del retén de incendios

El 'litigio' verbal y documental que mantenían hasta ahora el Ayuntamiento de Orea (Guadalajara) y la Consejería de Desarrollo Sostenible a cuenta del retén contra incendios forestales en esta localidad, que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere trasladar a la vecina localidad de Alcoroches, ha saltado a los tribunales.

El enfado de los vecinos del pueblo forestal de Orea por el traslado del retén: “Vale ya de despilfarro público”

Saber más

El Ayuntamiento de Orea ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía Provincial de Guadalajara que alegan indefensión y quebranto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de este pequeño municipio de Guadalajara. La segunda denuncia se presenta "por imprudencia temeraria" por parte del Gobierno regional.

"Nos lo estaba reclamando la Plataforma Ciudadana que se ha creado. No se nos está garantizando la posibilidad de defendernos en tiempo y forma" ya que, recuerda, la licitación de las obras para ubicar al retén ya fue publicada el pasado 28 de octubre.

"Esa licitación debe pararse porque, de lo contrario, se produciría un perjuicio a la empresa adjudicataria y a las arcas de la comunidad autónoma". Lo harán "para que se tomen medidas urgentes", asegura Corella, y "para no causar mayor daño. Lo planteamos allí donde se puedan dirimir las opiniones que están aportando numerosos expertos incrédulos de lo que está sucediendo".

Hace unos días, el delegado de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio, apuntaba que la nueva ubicación está basada "únicamente" en el "informe "unánime" de los técnicos, según recoge Europa Press.

Un informe que, según la alcaldesa, "data de 2017 y estaba en un cajón" y que Corella considera incompleto y "obsoleto" además de que la ubicación del retén en Alcoroches dejaría sin cobertura al valle del río de la Hoz Seca, "el que más presión humana recibe dentro del parque natural del Alto Tajo. No está controlado por ninguna torre de vigilancia porque la que hay en Orea está cerrada desde hace años y en la zona no hay cobertura. Es una imprudencia temeraria tener esa torre cerrada y alejar al retén. Lo hemos comunicado a Fiscalía y no descartamos ir allí donde sea necesario".

Desde la Junta, Tenorio había dicho también que en el tema de extinción de incendios no debe existir una visión localista, insistiendo en el mejor punto para instalar esta base es Alcoroches tras valorar también el informe presentado también por el Consistorio de Orea. "Ha sido una decisión técnica, no política; sería un error", ha apostillado.

Y sobre el actual edificio del retén ubicado en Orea y que paga íntegramente el Consistorio, Tenorio señaló que "no está preparado técnicamente" sino que es una dependencia "multiusos", y que la zona donde está también tiene un nivel de baja incidencia en incendios y menos masa forestal que otras como Checa. Un extremo este último que viene negando la alcaldesa quien alega que su municipio es el que permite acceder de forma más rápida a las zonas vulnerables a incendios forestales.

"Hay una carretera que une Orea con Checa y al sur se sitúa una gran masa forestal, sin población. El acceso más rápido se hace desde Orea".

Los vecinos han iniciado una recogida de firmas después de que el Ayuntamiento alegase, con documentos, las razones sociales y económicas por las que el retén debe permanecer en su término municipal pero las conversaciones están, de momento, cerradas con el Gobierno regional.

En opinión de la alcaldesa "esta forma de actuar opaca, de espaldas a la ciudadanía, tiene que parar. Los pequeños pueblos tenemos una voz pequeña pero cumplimos una labor social muy importante" y dice estar "impactada" por la postura "decimonónica y el despotismo salvaje, a cara descubierta, con el que se está actuando".

Marta Corella lamenta también las críticas en redes sociales, "son trolls", dice, que acusan al municipio de "egoísmo o avaricia". Recuerda que el pueblo "lleva 60 años manteniendo gratis las instalaciones que usa el retén que da servicio a nueve municipios, sin recibir nada cambio. Si eso es egoísmo o avaricia que venga Dios y lo vea".

La alcaldesa dice que el recurso a los tribunales "no es una amenaza sino un recurso para defender los derechos de las personas" y recuerda que la movilización ciudadana está en el fondo de este asunto. "Ahora con la pandemia no podemos salir en manifestación e ir a la puerta del Palacio de Fuensalida. La situación es terrible. Es una indefensión".

La causa suma el apoyo del catedrático de la UCLM, José María Herranz

Mientras tanto, la causa vecinal y del propio Ayuntamiento sigue sumando apoyos. El último ha sido el del ingeniero de Montes y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de Producción Vegetal, José María Herranz, que además es natural de Orea.

El investigador, que cuenta con 40 años de experiencia docente en asignaturas directamente relacionadas con el Medio Natural (Botánica Forestal, Ecología y Medio Ambiente y Gestión del Medio Natural) se ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible a través de una carta en la que considera "un error el traslado" y es su opinión "lo lógico es que la base de lucha contra incendios forestales se halle ubicada en el núcleo central de la masa forestal más importante de la zona, para poder sofocar rápidamente y en el menor tiempo posible un conato de incendio, y no en una localidad más distante".

Herranz realiza esta aseveración alegando poseer un "amplio conocimiento de la vegetación de la zona al haber elaborado numerosos informes como investigador responsable de proyectos financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Catálogo Regional de Especies Amenazadas, Planes de Recuperación de Especies Vegetales Amenazadas, Fichas Técnicas de Gestión Natura 2000, informes para la declaración del Parque Natural del Alto Tajo...), y también como consecuencia de haber participado en los trabajos de campo para la elaboración del Mapa Forestal de España a escala 1:200.000 (hojas de Teruel y Cuenca-Guadalajara)".