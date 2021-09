Los ayuntamientos de La Sagra piden una ordenación regional o nacional ante la avalancha de proyectos para instalaciones fotovoltaicas

Los ayuntamientos de la comarca de la Sagra en Toledo están demandando una reglamentación para ordenar la implantación de plantas fotovoltaicas ante la avalancha de peticiones que están recibiendo. Así lo ha señalado en una entrevista con eldiario.es de Castilla-La Mancha el alcalde de Méntrida, Alfonso Arriero, en la que ha señalado que se han reunido los ediles de los municipios, de la Sagra Alta y Baja, y también con representantes de la Junta de Comunidades, para abordar esta problemática de manera conjunta.

Así es el nuevo modelo energético de Castilla-La Mancha para reducir más del 35% el consumo y las emisiones en 2030

Saber más

“Lo que nosotros estamos demandando como ayuntamiento y me consta que otros ayuntamientos también, es que se debería realizar una planificación o una ordenación por parte de la Junta e incluso del Gobierno central para que se delimite o planifique la instalación de estas plantas”, ha señalado.

Actualmente, estos ayuntamientos tienen sobre la mesa varios proyectos para estas instalaciones aunque de momento son sólo peticiones de compatibilidad, en muchos casos con más de una petición para la misma parcela. “No puede ser que en unas zonas se intente ocupar el 20 o el 25% del término municipal y en otros sitios que no se ocupe nada”, señala. Por eso demandan una “ordenación que limite que, por ejemplo, que no se puede ocupar más que una 10% de los terminos municipales o que se puedan ubicar en zonas en las que no hay protección medioambiental”, señala.

Sobre la posibilidad de poder recurrir a las ordenanzas municipales para poder ordenar estas instalaciones, Alfonso Arriero ha señalado que uno de los problemas con los que se encuentran estos municipios al ser pequeños es la falta de medios técnicos a la hora de acceder a un asesoramiento “que nos puede ayudar a solucionar estos problemas”. Por ello, han solicitado ayuda a la Diputación Provincial de Toledo, “y me consta que ya está en ello, para poder tener ese asesoramiento técnico en el que podamos ver qué zonas son las idóneas para la instalación de estos proyectos solares y que se produzca de una manera equilibrada”. Arriero cree que se debe lograr el equilibrio entre “la inversión a los municipios y con respeto al campo y al medio ambiente”, ha señalado.

Proyecto en información pública

En estos momentos hay sobre la mesa de estos ayuntamientos varios en consulta de compatiblidad urbanística, “pero no sabemos si estos proyectos van a seguir adelante”, adelanta. Actualmente, el Ayuntamiento sólo tiene conocimiento de un proyecto que está en exposición pública y que abarca varios términos municipales, entre ellos Méntrida, cuyo Ayuntamiento ya ha hecho sus alegaciones al mismo. “En el caso de Méntrida, es un proyecto que está en la zona más alejada del municipio y no tiene afección ni a viñedo , ni de olivar ni encinares, ni retama y puede ser beneficioso”, señala.

No obstante estos ayuntamientos están desbordados por las numerosas peticiones y en el caso de Méntrida por la fuerte controversia que se ha producido entre los habitantes del municipio, algo que no está ocurriendo en otras localidades. “Estamos en continuo contacto con Casarrubios, La Torre de Esteban Hambrán, Camarena, porque tenemos todos con las mismas peculiaridades. Hay ciertos municipios que no tienen tanto problema a la hora de que se instalen los proyectos porque están muy aceptados por los vecinos y hay otros que tenemos aquí un debate importante entre que gente que está interesada, hasta agricultores que han puesto a disposición sus terrenos porque al final puede ser una manera de sacarle más rendimiento al terreno, y otros que piensan de otra manera”, señala.

No obstante, Arriero cree que “no se puede centralizar estos proyectos en pocos pueblos con cercanía a Madrid y terrenos baratos porque entonces es demasiado para nosotros. Aquí aún no se sabe con exactitud, pero podrían ser unas 2.000 hectáreas las que podrían ocuparse con estas instalaciones cuando el término municipal tiene 8.700 hectáreas”.

Sobre si el paisaje de viñas y olivos de la comarca de Méntrida está en riesgo, Arriero ha señalado que a las empresas “les hemos demandado que se respete todas las zonas donde haya cultivo leñoso, viñas, olivares”, pero puede llegar a que haya zonas donde en una parcela habrá placas junto a otra de viñedo. “Esperamos que se regule de alguna manera y que podamos limitar y podamos decir, hasta aquí. Que se produzca un equilibrio y se pueda beneficiar el municipio para que no llegue a perjudicar ni a la agricultura, ni al paisaje”, añade.