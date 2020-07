Buscando un cambio de paradigma de la movilidad en Cuenca, encima de una bicicleta

El movimiento 'Cuenca en Transición' ha convocado para este sábado 11 de junio una bicicletada en la capital conquense, como unA actividad lúdica para "celebrar el inicio del verano", pero también para reivindicar un espacio para la bicicleta, que consideran el "mejor medio de transporte no contaminante" en tiempos de pandemia. A la actividad está invitada toda la ciudadanía, pero no sólo en bicicleta, sino también a pie o cualquier vehículo de movilidad personal. Será obligatorio el uso de mascarilla para los mayores de seis años y también se recomienda mantener la distancia física pra prevenir contra la COVID-19.

La bicicletada partirá el sábado 11 a las 20.00 desde el parque de Santa Ana (también conocido como parque del Vivero), como punto de encuentro en el parque infantil de tráfico. Luego, se recorrerán las principales calles del centro de Cuenca: Reyes Católicos, Paseo de San Antonio, Diego Jiménez, Ramón y Cajal, Parque de San Julián, Aguirre, República Argentina, San Ignacio de Loyola, Calderón de la Barca. A continuación se pasará (desmontando de la bicicleta) por Carretería, en donde nos recibirá Juan Puerta (un artista callejero con zancos) y se leerá un manifiesto en apoyo a la bicicleta urbana. El recorrido terminará en el parque de Santa Ana, por la Avenida de Castilla-La Mancha, donde también se podrá disfrutar de música y merienda.

'Cuenca en Transición' se describe como un grupo de gente "preocupada" por la contaminación ambiental, en general, pero de la ciudad en particular, que se creó poco antes del estallido de la crisis sanitaria. "Vemos que todo está vinculado con el modo de vida que llevamos", explican. En este sentido, reivindican que Cuenca es una ciudad "ideal" para ser "más amable" con el medio ambiente, pero que a pesar de esto, se usa el coche "en mayor proporción" que en ciudades más grandes. "Es una pena. Por eso buscamos un cambio de paradigma para una Cuenca del futuro que sea andando y pedaleando, contaminando mucho menos", recalcan desde el movimiento.

Ecologistas en Acción también es parte del movimiento, por lo que citan el informe de la calidad del aire en el que se explica que la calidad de aire en Cuenca no es la recomendad por la Organización Mundial de la Salud y que, además, "son datos a los que no tiene acceso la ciudadanía conquense". Entre otras actividades, han realizado un 'parking day', en el que se ocuparon espacios de plazas de parking en la calle, pagando, ppara reivindicar que el espacio destinado a los coches se puede utilizar para "pasarlo bien". "El espacio urbano podría albergar un montón de actividades diferentes", recalcan desde 'Cuenca en Transición'. "No hay espacio para 'no coches'", explican, y en especial en los momentos en que se hace más importante la distancia entre las personas, debido a la pandemia.

Con esta nueva actividad de Cuenca en Transición, "se pretende mostrar con la práctica, que sí es posible un modo diferente de desplazarse por la ciudad de forma más amable con nuestras vecinas y vecinos y con el medio ambiente. Con el uso de la bicicleta, los VMP y los desplazamientos a pie, caminaremos hacia una ciudad más moderna y sostenible, más pacífica en la manera de moverse y por tanto, mas amable para la diversidad de ciudadanía", señalan.

Las organizaciones que componen en la actualidad “Cuenca en Transición” son, además de personas a título individual: Amigos de los Ríos de Cuenca, Asociación VMP de Cuenca, Ecologistas en Acción de Cuenca, FAMPA de Cuenca, Fridays for Future Cuenca, Limpiando Cuenca, Madres por el Clima de Cuenca, Oxfam Intermón de Cuenca y Urbicuenca. Cuenca en Transición incorporará (sin prisas) a muchos otros colectivos con fines similares.