Castilla-La Mancha deja atrás el riesgo “muy alto” de contagios, salvo en la población menor de 19 años

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ha dejado atrás esta semana el riesgo "muy alto" de contagios, según el semáforo COVID del Ministerio de Sanidad en unas semanas de constante descenso del número de infecciones. El martes se llegó a una tasa de incidencia acumulada (IA) de contagios en 14 días de 500, y ayer, según los datos del ministerio volvía bajar para situarse en 433 casos por 100.000 habitantes.

La región pasa así a la zona de riesgo alto de contagios a la que todavía no se ha llegado en la media nacional. La incidencia acumulada en el conjunto del país es de 676 casos. Según los indicadores de riesgo, no será hasta llegar a valores por debajo de los 300 casos cuando se pase a una situación de riesgo medio, de la que no está ya lejos Castilla-La Mancha.

Los jóvenes entre 12 y 19 años, los que más casos registran

Por grupos de edad, son los jóvenes entre 12 y 19 años los que tienen la incidencia más alta con 653,41 casos, seguidos de los niños menores de esa edad, con una IA de 632. Son los únicos colectivos que mantienen el riesgo muy alto. El resto de edades tienen la incidencia por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes. Y el colectivo con menos riesgo ahora es el que tiene entre 50 y 59 años (277 casos por 100.000 habitantes y riesgo medio de contagios).

En los hospitales también se ha notado el descenso. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias convencionales es del 4,26% y ese porcentaje es el 9,60% en las UCI. Muy lejos en el caso de los pacientes críticos del momento de 'pico' en la sexta ola en el que llegó a haber un 21% de las camas UCI con infectados por el SARS-CoV-2.

No obstante, en las pruebas diagnósticas realizadas entre el 13 y el 19 de febrero la positividad de COVID-19 en la región fue del 23%, tres puntos por encima de la media nacional.