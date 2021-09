Castilla-La Mancha flexibilizará las restricciones la próxima semana y volverá a la "situación pre-COVID" en Atención Primaria

Castilla-La Mancha celebrará el jueves 23 de septiembre un Consejo de Gobierno extraordinario en el que está previsto que se puedan relajar las medidas contra la pandemia en la región.

La decisión se tomará después de la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud que tendrá lugar el próximo miércoles. “Tomaremos una decisión liberadora”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Será, añadía, “un paso más hacia la normalización y hacia una vida adaptada al virus”, después de que el curso escolar haya comenzado “sin ningún trauma”.

No obstante, el presidente castellanomanchego ha pedido “mantener la cautela, no es una invitación al todo vale” en una “batalla que vamos ganando pese al dolor de miles de vidas que no hemos podido salvar”.

Aunque no ha detallado cómo quedarán las nuevas restricciones para el conjunto de la ciudadanía, sí que ha avanzado su intención de volver “a la situación pre-COVID en la Atención Primaria que es prioritaria y que tendrá máxima presencialidad”. Y es que, decía, “son muchos meses en los que el virus no está perturbando al sistema de salud. Estamos atendiéndolo todo”, en referencia a la situación asistencial no COVID.

También ha avanzado que Castilla-La Mancha planteará en el próximo Consejo Interterritorial de Salud un cambio “en el concepto de análisis” de la pandemia en España. Y eso, comentaba, pasará por que “no sea tan importante la incidencia acumulada, sino medir las consecuencias en cuanto a fallecimientos y hospitalizaciones”.

“Flexibilizar” el uso de mascarillas en las actividades escolares al aire libre pero no en el recreo

Precisamente ayer, durante un Pleno celebrado en las Cortes regionales, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, avanzaba que el 63,2% de los alumnos de más de 12 años de la Comunidad Autónoma ya están inmunizados ante el coronavirus tras haber recibido las dos dosis de la vacuna, mientras que el 80,6% ya cuenta con al menos un pinchazo inoculado, según informa Europa Press.

Los datos de vacunación se acercan al cien por cien en el caso de los centros de Secundaria, Bachillerato, Educación de Adultos o Conservatorios, lo que hace que, junto a las medidas sanitarias, los centros escolares sean centros "seguros".

En cuanto a los centros de Primaria, aunque no han comenzado las vacunaciones, sí están inmunizados los profesores y los familiares, recordaba.

Rodríguez ha avanzado que los profesores que estén vacunados con la pauta completa o que hayan estado infectados en los últimos 180 días y se hayan recuperado, no tendrán que cumplir la obligada cuarentena en caso de haber tenido algún contacto estrecho.

Por otro lado, los centros podrán realizar actividades extraescolares si garantizan el cumplimiento de todas las medidas sanitarias; además de que se podrá flexibilizar el uso de la mascarilla en espacios abiertos en actividades dirigidas, no así en el recreo.

Además, en centros de Educación Infantil y Primaria, se va a flexibilizar el acceso de un padre o una madre a las aulas en el periodo de adaptación de los alumnos.

Todas estas medidas son "de flexibilización" y de ellas ya tienen conocimiento los directores, medidas que siempre vienen "de la mano de la Consejería de Sanidad".

Se renueva el protocolo COVID en las residencias universitarias

El director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, ha destacado hoy, desde Albacete, que el Gobierno de Castilla-La Macha renueva el protocolo COVID-19 puesto en marcha el pasado curso en las residencias universitarias tras "su buen funcionamiento".

Así lo ha destacado Ricardo Cuevas en una visita que ha realizado a la residencia universitaria ‘Benjamín Palencia’, en la que ha estado acompañado del delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez; y el director de la residencia, Juan Carlos Ortiz.

En sus declaraciones, el director general ha explicado que, como el curso pasado, el protocolo contempla desde aspectos generales a otros muy específicos "con el objetivo de hacer de estas instalaciones lugares seguros contra el virus".

Se han establecido una vez más medidas para guardar la distancia de seguridad, el uso obligatorio de las mascarillas, disposición de geles hidroalcohólicos, termómetros para tomar la temperatura, así como otras medidas de higiene y ventilación periódica. Las habitaciones serán limpiadas y desinfectadas diariamente y los cuartos de baños y zonas de uso común, se realizará al menos una vez al día una limpieza y desinfección de las mismas.

Además, se mantienen las normas de aforo y uso de las zonas comunes (comedores, ascensores, biblioteca, gimnasio…) conforme a la normativa vigente. No se podrá acceder a las habitaciones de otros residentes y se restringe el paso a personas de fuera de la residencia. Al mismo tiempo, se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. También se han suprimido el préstamo por parte de la residencia de juegos de mesa de uso común tales como cartas, ajedrez, damas, etcétera.

Por otra parte, se ha vuelto a renovar el protocolo de gestión de casos y en cada edificio se han reservado habitaciones o salas vacías para ser usadas en caso de aislamiento de algún residente o trabajador que inicie síntomas Covid-19.

Asimismo, el director general de Universidades ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad tanto a los residentes como a sus familias y ha señalado que “afrontamos este nuevo curso con experiencia, optimismo, pero sobre todo con mucha prudencia, y más cuando no tenemos que olvidar que la pandemia sigue presente”.

Ricardo Cuevas también ha informado hoy que el Gobierno regional oferta más de 1.700 plazas en la red de residencias de la Comunidad Autónoma para jóvenes universitarios de Castilla-La Mancha y de fuera de la región, con una ocupación actual del 90 por ciento.