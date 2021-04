Castilla-La Mancha invertirá parte de los 90.000 euros que recibirá del Estado en actualizar el Mapa Regional de Fosas

Esta semana quedaba constituida la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, en la que están representadas las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y se anunciaba que las comunidades autónomas dispondrán de tres millones de euros en dos partes.

"En la actualización del mapa de fosas iremos de la mano de las asociaciones memorialistas"

Dos millones de euros se destinarán a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Para cada comunidad autónoma habrá un importe fijo de 20.000 euros si al menos tiene una fosa para exhumar y el resto en función del número de fosas pendientes de intervenir.

El otro millón de euros deberá destinarse a actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados conseguidos, y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria. En concreto, 600.000 euros repartidos a partes iguales para todas las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Y los otros 400.000 euros repartidos en función del número de fosas intervenidas con metodología científica desde el año 2000 hasta 2020.

De este importe, a Castilla-La Mancha le corresponderán poco más de 90.000 euros, según los criterios de reparto establecidos en la conferencia sectorial, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para este 2021.

Pocos datos y dispersos sobre las fosas en Castilla-La Mancha

Ahora deberá ser el Gobierno regional el que presente al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la propuesta de proyectos a financiar. Para eso deberá partir de algo que ya existe en otras comunidades autónomas pero que Castilla-La Mancha no tiene todavía: un Mapa Regional de Fosas.

La Dirección General de Coordinación y Planificación Gobierno regional que dirige Julio García y en la que radican las competencias relacionadas con la Memoria Democrática ha confirmado a elDiarioclm.es que ya se está trabajando en la creación del mapa y que, previsiblemente, la tarea pueda llevarse a cabo en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El objetivo es que los trabajos de localización de las fosas pueda quedar completado en esta legislatura.

Y es que Castilla-La Mancha apenas dispone de datos en este sentido y algunos han quedado obsoletos. Es el caso de los que refleja el informe 'Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2000-2019' coordinado por Francisco Etxeberria, médico especialista en Medicina Legal y Forense y profesor titular de la Universidad del País Vasco que data de octubre de 2020 y que fue elaborado para el propio Ministerio que dirige Carmen Calvo.

Según este informe las fosas de Castilla-La Mancha dadas de alta en la Oficina de Víctimas asciende a 145 (tanto intervenidas, como desaparecidas, exhumadas o incluso sin datos) y 35 constan como trasladadas al Valle de los Caídos.

Por ejemplo, la que existe en el cementerio municipal de Huete (Cuenca), que consta como no intervenida, las fosas no intervenidas en el cementerio de Guadalajara (un dato no actualizado debido a las exhumaciones practicadas recientemente por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), la fosa exhumada parcialmente en el Patio 42 del cementerio de Toledo, la fosa común del cementerio de Manzanares (Ciudad Real) que consta como no intervenida o las que existen en el cementerio de Albacete.

Pero lo cierto es que los datos se quedan cortos. En los últimos años la Diputación de Ciudad Real y el Centro Internacional de Estudios de Memoria de Derechos Humanos de la UNED impulsaron el proyecto 'Mapas de Memoria' que ha logrado sacar a la luz más de medio centenar de fosas solo en esta provincia.

La propia Universidad de Castilla-La Mancha tiene abierto desde el año 2015 (y solo uno con financiación externa) el portal 'Víctimas de la dictadura en Castilla-La Mancha' cuyo equipo busca "recuperar la mayor cantidad posible de información y datos relativos a la represión de guerra y posguerra en las cinco provincias que actualmente conforman la autonomía castellanomanchega". En el primer semestre de 2021 la previsión es llegar a los 33.000 registros (que no se refieren exclusivamente a la ubicación de fosas) en colaboración con asociaciones y colectivos memorialistas de toda la región.

Un compromiso electoral del PSOE para esta legislatura, pero sin ley regional a la vista

El propio programa electoral de Emiliano García-Page en 2019 comprometía solucionar la escasez de datos en el (escaso) apartado dedicado a la Memoria Histórica. En esta legislatura prometió elaborar un 'Mapa Regional de Respeto y Memoria Democrática' coordinando información de las asociaciones memorialistas y de las instituciones académicas. Además, se estableció el compromiso de "impulsar acciones pedagógicas para fomentar la difusión y el conocimiento de la Memoria Democrática".

En el programa electoral no hay, sin embargo, referencia a una futura Ley de Memoria Democrática regional. Podemos intentó impulsarla en la anterior legislatura cuando gobernada en la región junto al PSOE, primero en 2016 y después en marzo de 2019, justo antes de las elecciones autonómicas, pero no llegó a cuajar. La formación morada quedó fuera del Parlamento regional y no ha vuelto a hablarse del tema.