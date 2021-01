Castilla-La Mancha reconoce que no puede poner las 15.000 vacunas diarias previstas: "¿Pretenden que García-Page las fabrique?"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha reconocido hoy en una intervención ante el Pleno del Parlamento castellanomanchego que no se está llegando al ritmo previsto de 15.000 vacunas diarias en la región.

Ha explicado que "no se pueden poner vacunas que no hay" como respuesta a las peticiones de la oposición para incrementar el ritmo de vacunación. "¿Pretenden que García-Page fabrique las vacunas?", ironizaba, según recoge Europa Press.

El consejero castellanomanchego ha llegado a mencionar a su homólogo en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que este jueves también apuntaba no disponer de más dosis para seguir vacunando a los sanitarios "de primera línea". Sobre esta cuestión el castellanomanchego ha dicho, "de esto no me alegro, le llamaré e intentaré ayudar si puedo".

Además, Fernández se ha referido al elevado índice de reproducción del virus en la región. En los últimos 14 días se ha elevado a los 1.066 casos por 100.000 habitantes pero, ha matizado, ese ritmo se ha visto disminuido en la última semana con datos hasta el miércoles 20 de diciembre y se ha pasado a 556 casos por 100.000 habitantes.