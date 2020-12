Castilla-La Mancha espera llegar a las 15.000 vacunas diarias contra la COVID-19 y contará con 350 profesionales para hacerlo

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene intención de llegar a las 15.000 vacunas diarias contra la COVID-19 que serán administradas por 350 profesionales sanitarios y con la capacidad de llegar a los 1.000 "si es necesario". Una cifra sensiblemente superior a la de los 209 sanitarios que se han ocupado desde octubre de la vacuna contra la gripe que ya ha llegado a cerca de medio millón de personas en la región.

Lo explicaba el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la inauguración del consultorio local de Alameda de la Sagra (Toledo). La incorporación de los sanitarios al proceso para administrar la vacuna anti- COVID se hará, ha dicho, "sin trastornar el funcionamiento ordinario del sistema sanitario, es decir, sin quitar a unos de un sitio para ponerlos en otro".

Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que España empezará a vacunar el día 27 de diciembre y en Castilla-La Mancha, decía García-Page, se hará lo propio. "En cuanto llegue por mensajería oficial del Ministerio (la autorización) la ponemos. El día 27. Pero da igual. La fecha no nos va a llevar a discutir”.

"En tres meses tendremos muy avanzada la vacunación"

El castellanomanchego cree que "en tres meses podemos tener muy avanzado el sistema de vacunación en Castilla-La Mancha" y ha recordado que la vacuna requerirá "rigor" por parte de los usuarios ya que a la primera dosis habrá que sumarle una segunda, a los 21 días, para que sea efectiva.

Mientras tanto, ha apelado a la "prudencia" de cara a la celebración de las fiestas navideñas. Castilla-La Mancha decidirá el lunes, en Consejo de Gobierno si endurece o no las restricciones en función de la evolución de la pandemia.

Page pide que "no se fabriquen fiestas en B" fuera del ámbito familiar

Cree necesario un "comportamiento razonable de la ciudadanía" pero en todo caso avanza “seremos de las comunidades autónomas que más defendamos el contacto familiar. No tenemos problema con el contacto familiar con motivo de la Navidad" porque, sostiene, "sociológica y psicológicamente a un país dolorido por tanta ansiedad le conviene. No tengo especial preocupación. No creo que la gente busque contagiarse en las familias. No es el sitio más delicado y en todo caso es rastreable"

En todo caso ha pedido que "no se fabriquen fiestas en B. Dejemos las fiestas para celebrarlas el doble el año que viene si es necesario" y ha pedido evitar "ser irresponsables en los últimos metros antes de llegar a la meta" porque sería "incomprensible". También lanzaba una advertencia para los posibles infractores. "No hace falta que haya un guardia civil o un policía. Se sabe dónde ha empezado el virus".