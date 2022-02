CCOO: “Si la reforma laboral no se hubiera aprobado, hubiera sido mucho peor para todo el mundo”

CCOO Castilla-La Mancha ha dado el pistoletazo de salida al nuevo año, con cierto retraso ya que todavía está "la sombra de la quinta y la sexta ola" del coronavirus. "Empezamos el año con ganas, pero con experiencia vivida", recalcaba el secretario general, Paco de La Rosa, quien ha hablado, entre muchas otras cosas, de la derogación de la reforma laboral. Como era de suponer y prever.

"El dialogo social ha tomado una importancia tal, que ha servido para volver a recuperar derechos. El dialogo social ha servido para cerrar una cuenta pendiente con el sistema público de pensiones, para volver a abrir el tema del salario mínimo que era una asignatura pendiente que permita vivir una vida digna", recalcó el sindicalista, quien también apuntó a la normativa que protege a los 'riders' y a la sociedad de una "gigantesca" bolsa de trabajo fraudulenta.

"Objetivos absolutamente distintos a los intereses de los trabajadores"

En el caso de la derogación de la reforma laboral, el sindicalista ha lamentado que se ha hablado "demasiado poco" de su contenido. "Las personas que se instalaron desde el inicio en el 'no', tenían objetivos absolutamente distintos a los intereses de los trabajadores. Conscientemente, muchos partidos políticos instalados en el 'no', no tenían ningún interés en el contenido de la reforma. El interés era una vez más que se convirtiese la política en un bien de consumo", explicó de La Rosa, quien lamentó que se ha observado el "ejercicio de la política para seguir instalado en el mundo de la política".

Por eso, apeló a que este acuerdo se ha alcanzado porque ha habido concesiones por todas las partes, incluidos los sindicatos y la patronal. "La propia patronal tenía expectativas diferentes a la posición final. CCOO y UGT teníamos también aspiraciones mucho más elevadas, pero el éxito del dialogo es precisamente ese, evitar el conflicto y llegar al acuerdo supone dejarse cosas en el tintero, no tener aspiraciones mucho más elevadas", recalcó el secretario general del sindicato. "Nosotros lo aceptamos, conscientes de que se podría haber subido un peldaño más, pero una reforma laboral sin la patronal también hubiera sido un fracaso".

Además, ha afirmado que la patronal ha hecho un estudio "exhaustivo" para finalmente apoyar la reforma. "Un trabajo de obra y servicio, en fraude de ley, no es más barato que uno indefinido porque se suele denunciar al fin del mismo", explicó.

"Aquellos que aspiran al 100% de lo que pretenden, son los que en realidad no quieren un acuerdo", aseveró. Y también se quejó de que es precisamente este motto el que ha movido a "muchos partidos políticos", hasta incluso llegar a afirmar que se están "hurtando derechos democráticos" al parlamento. Su conclusión: Si la reforma laboral no se hubiera aprobado, hubiera sido mucho peor para todo el mundo".

Y también quiso constatar el momento histórico que vive el empleo en la región, con cifras de contratación indefinida "históricas" en la serie de los últimos 20 años. "Nunca ha habido un porcentaje tan elevado de contratación indefinida. Superar el 7% de los contratos indefinidos en esta tierra era misión imposible", recordó. "Hace unos días se había superado el 12% de la contratación indefinida, con una reforma laboral que todavía no se había votado", celebró. Esto, recalcó viene a paliar una precariedad que era "insostenible" y no se podía aguantar "ni un día más".