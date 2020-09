Ciudadanos denuncia que la falta de planificación en las aulas está provocando un "cuello de botella" en los centros de salud

Ciudadanos ha alertado de que la falta de planificación del Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con el inicio del curso escolar está provocando un "cuello de botella" en los centros de salud. La diputada regional Úrsula López Fuentes, que también es médico de familia, ha denunciado que la Junta envió el pasado 27 de agosto, apenas unos días antes de iniciarse las clases, un protocolo de actuación a los colegios pero no a los centros de salud, lo que genera una grave descoordinación y una sobrecarga del sistema sanitario, que está "al borde del colapso".

En este sentido, ha explicado que los colegios fueron informados “tarde y mal”, y los centros de salud “ni siquiera disponen de planes de actuación claros”.

“El Gobierno regional ha dado a los colegios una orden por escrito obligándoles a que contacten con los centros médicos ante la evidencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mocos, escalofríos, dolores musculares o vómitos, entre otros, síntomas que son muy comunes en los niños y adolescentes independientemente de la COVID, por lo que se genera un colapso de los centros médicos y una preocupación añadida en los padres, en los docentes y en los propios alumnos", ha recalcado.

"Ni siquiera se les contesta"

Esta “descoordinación” genera, según ha dicho, que cuando desde los colegios, siguiendo las instrucciones de la propia Consejería de Sanidad, llaman por teléfono a los centros de salud para notificar casos sospechosos, se encuentran a menudo con que “ni siquiera se les contesta”, pues no hay líneas telefónicas suficientes, o que los sanitarios no les pueden dan ninguna solución, ya que no han sido instruidos por la Junta acerca del protocolo a seguir en relación al inicio de curso.

Por ello, Ciudadanos ha instado a las consejerías de Sanidad y Educación a que pongan en marcha un sistema de coordinación "lo antes posible, pues la situación puede agravarse en cuestión de días", estableciendo protocolos de actuación claros tanto para los centros educativos como para los sanitarios y manteniendo en todo momento informadas a las familias.

Además, López ha pedido mayor dotación profesional para la sanidad, "no solo de médicos, sino de auxiliares de enfermería y de administración", y una capacitación en atención telefónica "propia del siglo XXI".