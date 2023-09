Ciudades Patrimonio y sus planes para evitar la gentrificación: desde diversificar ejes turísticos a recuperar vivienda

Gestionar una ciudad Patrimonio de la Humanidad conlleva afrontar una serie de desafíos. La protección y conservación de elementos de valor, la movilidad o la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de visitantes y residentes, con el objetivo de evitar la proliferación de fenómenos como la turistificación, son algunos de los retos que afrontan municipios como Toledo, Córdoba, Mérida o Segovia.

Los alcaldes de estas cuatro ciudades, integrantes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, han debatido sobre la gestión del patrimonio, el turismo y la lucha contra la gentrificación en una mesa redonda enmarcada en el Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha.

Algunos de los problemas que se pueden encontrar en estas ciudades son “el turismo masificado, la dificultad del acceso a la vivienda, la vulnerabilidad del comercio local o los cambios en la movilidad”, según ha manifestado el alcalde de Segovia, José Mazarías Pérez, que ha mostrado también sus reticencias con las “rígidas normativas -autonómicas y estatales-” y “los problemas” que tienen para ejecutar proyectos en zonas con “restos arqueológicos y yacimientos”.

"Casi nunca conseguimos hacer la actuación que tenemos proyectada" José Mazarías Pérez — Alcalde de Segovia

“Nos enfrentamos a una normativa muy estricta”

“Nos enfrentamos a una normativa muy estricta y la contratación dificulta enormemente la necesidad de atender con carácter inmediato las circunstancias que sobrevienen a estas obras”, añade Pérez, que apunta que cuando se ejecutan actuaciones en el subsuelo o en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) es común “el retraso de las obras, con el trastorno que supone para los ciudadanos, así como un incremento de todos los costes”. “Casi nunca conseguimos hacer la actuación que tenemos proyectada”, agrega.

Por su parte, José María Bellido Roche. alcalde de Córdoba, reconoce “la complejidad” que tiene gestionar una ciudad Patrimonio de la Humanidad y apuesta por hacerlo “a través de la cogobernanza” y “teniendo claro los retos que hay que abordar como el cambio climático o la movilidad”. “Lo que pasa en el Casco Histórico de Córdoba es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento. No puede ser que haya normativas nacionales o autonómicas que nos digan cómo tenemos que gestionar el espacio sin que se cuente con quienes tenemos que desarrollar”, destaca.

Diversificar ejes turísticos

En este sentido, afirma que han intentado adaptarse a “la recomendación de la UNESCO de que esa gestión sea participativa” y cuente con la influencia vecinal. Así, señala que están ultimando “el plan del Casco Histórico con la participación de agentes económicos y sociales como el Cabildo, los comerciantes o los colegios de arquitectos e ingenieros”. Además, resalta que entre las actuaciones que quieren promover para diversificar ejes turísticos y evitar aglomeraciones está “abrir una gran plaza de recibimiento enfrente del Alcázar”.

“Tenemos que hacer crecer la almendra turística en torno a la Mezquita para que nos ayude también a mejorar las pernoctaciones, conocer una mayor parte de la ciudad y visitarla de forma más amable”, señala el alcalde cordobés, que remarca el traslado de parada que han realizado con los autobuses turísticos en el entorno de la Mezquita. “Paraban a escasos cien metros pero generaban un problema en su salida por mitad de un barrio con una calle destrozada. Los hemos desplazado unos 500 metros, hemos arreglado la calle y los vecinos están encantados”, subraya.

De su lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, apuesta también por diversificar ejes turísticos o potenciar el turismo de congresos para evitar masificaciones. “Hay muchos turistas pero el problema es que van por los mismos sitios y a las mismas horas. La pasado Noche del Patrimonio, que fue un éxito, contó con 34 espacios abiertos, hubo decenas de miles de personas y no hubo ni una sola aglomeración más allá de las colas para entrar a algunos espacios”, ha señalado el edil, que asegura que están trabajando para “hacer posible una convivencia real” entre residentes y visitantes.

También apuesta por crear nuevos ejes turísticos el alcalde de Segovia, que hace igualmente referencia a la celebración de la Noche del Patrimonio, en la que “habiendo muchos turistas o hubo aglomeraciones”. Asimismo, cree que las ciudades pueden “salir muy enriquecidas buscando sinergias con la provincia” para aumentar la oferta turística con actividades deportivas o medioambientales que puedan generar “un turismo activo y complementar las visitas” a la ciudad.

Más inversiones

Mérida por su parte no sufre esta masificación porque, según explica su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, “el conjunto histórico no acumula todos los monumentos”, que están más repartidos. “Los cascos históricos suelen rodear plazas o recintos amurallados. En nuestro caso no teneos ese problema, tampoco a nivel de apartamentos turísticos, que están más diseminados, pero sí genera un problema en la movilidad y en la conservación de monumentos”, para lo que exclama que requieren de “mayores inversiones” por parte de otras administraciones.

“Nuestro petróleo es el patrimonio”, asevera Rodríguez, que expone que “el problema es que ese patrimonio, que es de la Humanidad, al final no es de la humanidad sino de los ayuntamientos”. “Ese patrimonio no paga IBI -una fuente de ingresos importante- y no se limpia solo. Hay muchos gastos comunes que no son nuestros y que necesitan mucha más inversión”, reclama el alcalde de Mérida, que considera que “no se trata solo de legislación sino de quién pone el dinero”.

Toledo y sus conventos, “un tercio de la superficie del Casco”

El alcalde de Toledo ha puesto también sobre la mesa una situación particular de la ciudad castellanomanchega con la situación de los conventos. “Ahora hay 16, que ocupan un tercio de toda la superficie. Son grandes contenedores, todos BIC, que encierran verdaderos tesoros. De estos, cuatro se encuentran vacíos y están sin uso”, ha explicado al tiempo que alertaba de que “se están quedando sin uso” pese a los esfuerzos del Arzobispado de repoblarlos “con hermanas que vienen de países africanos.

Una de las posibles soluciones que propone para estos espacios es la de dotarles de otra función. Como ejemplo, ha puesto una de las actuales facultades universitarias con las que cuenta la ciudad en el antiguo monasterio de San Pedro Mártir y el convento Madre de Dios. “Se ha convertido en un centro de enseñanza y es un ejemplo de lo que queremos hacer. Fue fruto de un acuerdo entre el Estado, la Junta, el Ayuntamiento y la Iglesia”, ha dicho.

"El turismo es un fenómeno inmensamente positivo pero hay que cuidar que no expulse a la población"

Vivienda

“El turismo es un fenómeno inmensamente positivo pero hay que cuidar que no expulse a la población. Nosotros hemos centrado el debate en el territorio, en las personas, no en el turismo”, apunta también el alcalde Córdoba en la lucha contra la gentrificación, en la que pone como ejemplo su apuesta por “impulsar la recuperación de vivienda”. “En Córdoba no se están disparando los precios como en Málaga o Granada. Ahora acabamos de inaugurar una vivienda social para mayores en un antiguo colegio”, ha agregado Bellido.

Asimismo, Velázquez, que gobierna en la ciudad desde el pasado mes de mayo, pone en valor contar con una herramienta como el Consorcio de Toledo, organismo con el que trabaja, en colaboración con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, para “rehabilitar viviendas a la mayor brevedad posible”. Así, ha puesto como ejemplo el proyecto que están realizando en el Corral de Don Diego y o la convenios para rehabilitar otros inmuebles en el Casco Histórico.

Todas las ideas y proyectos que se planteen para abordar estas problemáticas de las ciudades Patrimonio de la Humanidad se enfrentan, a juicio de Bellido, con una realidad socioeconómica difícil de cambiar: “El turismo es la principal industria de nuestras ciudades y no hay sector económico que pueda sustituir en el corto plazo el empleo. No podemos volvernos locos con debates matando a la gallina de los huevos de oro, ni potenciándola tanto que acabe siendo un problema”.

