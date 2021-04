Un comedido García-Page pide "confianza" a los ciudadanos con la vacunación: "Va a ir muy bien a pesar de los dimes y diretes"

Tono comedido del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, después de que anoche el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordasen suspender la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años y se dejase pendiente la decisión sobre la segunda dosis para los que ya han sido inoculados una vez con la vacuna británica.

No ha habido valoración por su parte y se espera que hoy pueda anunciarse la nueva planificación de vacunación en la región.

Mientras, el presidente castellanomanchego ha asegurado hoy que "la vacunación va a ir muy bien a pesar de los dimes y diretes" y sostiene que "estamos preparados para vacunar el doble de lo que lo estamos haciendo", cuando haya vacunas, ha insistido.

También ha pedido a los ciudadanos que "que confíen en los profesionales sanitarios, que no nos dejemos llevar por debates. Habrá vacunas para todo el mundo, sin discriminación de ningún tipo y todos en la misma fila. Yo no me he querido vacunar y me lo ofrecieron", ha comentado durante un acto para conmemorar el Día del Pueblo Gitano en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional.

"Quiero agradecer el comportamiento cívico y confiado de la ciudadanía" y mantiene, como ya ha dicho en alguna ocasión que "el verano será mucho mejor que el pasado y a la vuelta viene un escenario en España casi casi de normalidad".