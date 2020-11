Una estudiante de Ciudad Real, 'trending topic' en Twitter por un hilo en el que cuenta cómo sus compañeras de piso la quieren echar por tener COVID-19

El nombre Elena Cañizares fue trending topic en Twitter este fin de semana, después de que la joven estudiante de Enfermería de Almagro, relatase en la red social cómo sus compañeras qurrían que se fuera del piso que compartían, tras conocerse su positivo por COVID-19. "Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso. Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres", relata la estudiante.

Cañizares difundió una conversación de WhatsApp, en la que se pueden escuchar distintos archivos de audio de las compañeras, en los que incluso la amenazan con denunciarla por haber hecho pública la conversación, en la que la califican de "egoísta" por no querer romper la cuarentena y volverse desde Ciudad Real a casa de sus padres en Almagro.

"Te estás excusando en lo de tus padres, pero no quieres ir a Almagro porque aquí estás más a gusto", "te quieres quedar aquí a costa de todo, a costa de otras tres personas se tengan que joder, siendo que tú tienes casa". "estás anteponiendo tus gustos de querer quedarte en el piso, no te estás dando cuenta lo egoísta que es", "tan buenecita de la vida, pues piensa un poco en nosotras, pero tus actos hablan por sí solos", son parte de los reproches de las otras tres estudiantes a través de WhatsApp, en la que finalmente le advierten de que "tienes que entender a que nos neguemos a que estés en el piso, somos tres contra uno, te tienes que ir".

Cañizares borró el hilo en Twitter, pero aquí se puede ver un pantallazo:

Los mensajes de apoyo no pararon de llegar a través de la misma red social:

Las compañeras de piso de Elena Cañizares. pic.twitter.com/rurwMuhdc4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 23 de noviembre de 2020

CUIDADO: Son Ángela y Lucía Compareña, no Compañera. Los datos son los datos. — Brays Efe 🐹 (@braysefe) 23 de noviembre de 2020